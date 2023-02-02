أقوى من أدوية سد الشهية.. تعرفي على أفضل طبق لإنقاص الوزن

إذا كنت تبحثين عن سلطة صحية تمنحك الشبع ويمكنك تناولها بين الوجبات يمكنك تجربة سلطة البابايا فهي من أنواع السلطات الصحية التي تمنع الإمساك وتساعد الإنزيمات الصحية المختلفة الموجودة في البابايا النيئة على تنظيف معدتك وتزويدك بعملية هضم خالية من السموم عن طريق منع الإمساك. بالإضافة إلى ذلك ، ينظم البابايا حركات الأمعاء لأنه مضاد للطفيليات وبالتالي لا يسمح لمعدتنا بتراكم الغازات غير الصحية

وفقا لموقع بولد سكاي تعد سلطة البابايا البابايا منخفضة في السعرات الحرارية ومصادر جيدة للألياف المعروفة بتحسين الشعور بالشبع

مكونات سلطة البابايا الخام

2 بابايا ، غير ناضجة

4 قطع ليمون ، معصور

2 قطعة فلفل حار ،

1 ملعقة كبيرة روبيان مجفف

5 قطع طماطم برقوق مقطعة إلى قطعتين

2 فص ثوم منزوع الجلد

1 1/2 ملعقة كبيرة صلصة الصويا

1 1/2 ملعقة طعام سكر نخيل ،

سكر عادي

4 أو 6 قطع خس

طريقة تحضير البابايا

توضع البابايا جانبًا بعد بشرها أو تقطيعها ثم يمكنك عصر الليمون وإزالة أي بذور.

تقطع الطماطم الكرزية ثم أضيفي الطماطم وعصير الليمون وصلصة السمك وسكر النخيل والمكونات المتبقية ، مع إضافة البابايا الخضراء المبشورة أو المقطعة حتى تصبح طرية.

ضعي جميع المكونات في وعاء كبير أو على أطباق صغيرة فردية مع أوراق الخس في الأعلى ، ورش الفول السوداني المسحوق فوقها.

أضيفي المزيد من أي من المكونات إذا احتجت إلى المزيد أو المزيد من الفلفل الحار إذا كنت تفضلين سلطة حارة

هل سلطة البابايا الخام جيدة لفقدان الوزن؟

لأن البابايا مصدر جيد للألياف بالإضافة إلى كونها مصدرًا جيدًا للبروتين ، فإن البابايا ممتازة لفقدان الوزن و ستبقيك ممتلة لفترة أطول أيضًا.