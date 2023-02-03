نصائح وتحذيرات جهاز حماية المستهلك بشأن الأوكازيون الشتوي 2023

ناشد جهاز حماية المستهلك جموع المستهلكين بالالتزام بالحصول علي حقوقهم والتأني أثناء المفاضلة بين السلع والمنتجات والتأكد من جدية العروض والتخفيضات خلال فترة الاوكازيون الشتوي 2023.

ويُهيب الجهاز بجموع "التجار والموردين" ضرورة الالتزام بالقانون وجدية العرض المقدم للمواطن و الالتزام بالإعلان عن الأسعار وأن يكون السعر شامل ، مع تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليها في القانون .

وطالب جهاز حماية المستهلك جموع المستهلكين خلال فترة الأوكازيون بالاتي:

التأكد من طبيعة السلعة وصفاتها وتاريخ الإنتاج والصلاحية وجهة المنشأ.

التأكد من السعر قبل وبعد الخصم للتأكد من وجود عروض حقيقية .

إحرص على طلب فاتورة الشراء حتي في فترة "العروض"

تأكد من تطبيق سياسة الإستبدال والإسترجاع أثناء فترة العروض والتخفيضات .

قانون حماية المستهلك يُلزم كافة التجار و البائعين بإصدار فاتورة للمستهلكين دون تحمل أي تكلفة إضافية علي المستهلك علي أن تشمل الفاتورة البيانات الأتية :

- اسم التاجر أو الشركة و عنوانه .

- رقم السجل التجاري .

- رقم البطاقة الضريبية .

- تاريخ الشراء .

- سعر و طبيعة و كمية و خصائص السلعة .

- فترة الاستبدال و الاسترجاع طبقاً لقانون حماية المستهلك.

كان الدكتور علي المصيلحي – وزير ‏التموين والتجارة الداخلية أصدر قرارًا وزاريًا ببدء موسم التصفية الموسمية ‏الأولى (الأوكازيون) لعام 2023، ونص القرار الصادر على البدء في الأوكازيون في 6 /2 /2023، ولمدة شهر ‏على أن يكون كل محل أسبوعين،وألزم القرار الصادر الجهات المشاركة في التصفية بالحصول على إذن ‏مسبق من مديرية التموين الواقعة في دائرتهم.

وأكد الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة ‏الداخلية في القرار على أهمية التزام الجهات المشاركة بإعلان ‏ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا بها بيان عن ‏الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر ‏السابق عن التصفية.