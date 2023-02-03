عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نصائح وتحذيرات جهاز حماية المستهلك بشأن الأوكازيون الشتوي 2023

صدى البلد

ناشد جهاز حماية المستهلك جموع المستهلكين بالالتزام بالحصول علي حقوقهم والتأني أثناء المفاضلة بين السلع والمنتجات والتأكد من جدية العروض والتخفيضات خلال فترة الاوكازيون الشتوي 2023.

ويُهيب الجهاز بجموع "التجار والموردين" ضرورة الالتزام بالقانون وجدية العرض المقدم للمواطن و الالتزام بالإعلان عن الأسعار وأن يكون السعر شامل ، مع تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليها في القانون .

وطالب جهاز حماية المستهلك جموع المستهلكين خلال فترة الأوكازيون بالاتي:

التأكد من طبيعة السلعة وصفاتها وتاريخ الإنتاج والصلاحية وجهة المنشأ.

التأكد من السعر قبل وبعد الخصم للتأكد من وجود عروض حقيقية .

إحرص على طلب فاتورة الشراء حتي في فترة "العروض"

تأكد من تطبيق سياسة الإستبدال والإسترجاع أثناء فترة العروض والتخفيضات .

قانون حماية المستهلك يُلزم كافة التجار و البائعين بإصدار فاتورة للمستهلكين دون تحمل أي تكلفة إضافية علي المستهلك علي أن تشمل الفاتورة البيانات الأتية :

- اسم التاجر أو الشركة و عنوانه .

- رقم السجل التجاري .

- رقم البطاقة الضريبية .

- تاريخ الشراء .

- سعر و طبيعة و كمية و خصائص السلعة .

- فترة الاستبدال و الاسترجاع طبقاً لقانون حماية المستهلك.

كان الدكتور  علي المصيلحي – وزير ‏التموين والتجارة الداخلية أصدر قرارًا وزاريًا ببدء موسم التصفية الموسمية ‏الأولى (الأوكازيون) لعام 2023، ونص القرار الصادر على البدء في الأوكازيون في 6 /2 /2023، ولمدة شهر ‏على أن يكون كل محل أسبوعين،وألزم القرار الصادر  الجهات المشاركة في التصفية بالحصول على إذن ‏مسبق من مديرية التموين الواقعة في دائرتهم.

وأكد الدكتور  علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة ‏الداخلية في القرار على أهمية التزام الجهات المشاركة بإعلان ‏ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا بها بيان عن ‏الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر ‏السابق عن التصفية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات .. اعرف نتيجتك الآن

طلب عاجل لـ الأهلي من الفيفا .. تفاصيل

كواليس صادمة في جلسة لجنة التظلمات بشأن قضية محمود كهربا

كأس العالم للأندية .. مفاجأة غير متوقعة في أزمة كهربا |شاهد

بعد تثبيت الفائدة.. أسعار الدولار اليوم الخميس 2 فبراير 2023

تراجع أسعار الدواجن ومنتجاتها وتوقعات بانخفاض جديد بنسبة 60 %

مهيب عبدالهادي يفجر مفاجأة بشأن قرار الفيفا النهائي لمشاركة كهربا مع الأهلي

تصرف عاجل من الزمالك بشأن فتوح

ترشيحاتنا

بيان عاجل من ماكرون ونتنياهو بشأن إيران

سعر جوال Samsung Galaxy S23 Ultra‎‎ في السعودية

شوبير يحسم الجدل بشأن قرب رحيل سافيو عن الأهلي

تعرف على سعر الدولار عالميًا اليوم الجمعة

مجاملة.. تعليق ساخر من مرتضى منصور على مشاركة الأهلي في كأس العالم

مدحت شلبي يكشف مفاجأة بشأن أزمة قيد لاعبي الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسام غالي ومحمد فضل يدعمان كريم فهمي ودموع ياسمين رئيس تغلبها.. أبرز مشاهدات العرض الخاص لفيلم "أنا لحبيبي"

جويل مردينيان تفاجئ متابعيها بقصة شعر جديدة

أصالة نصري تتألق بالأبيض في آخر جلسة تصوير | شاهد

لاتتناوله ابدا..طبيبة تحذر من بيض يسبب تسمم

فيديو

نجل فنان شهير يصدم طفل بسيارته ويتسبب في وفاته..فيديو

منها ترحيل الأقساط.. قرارات عاجلة لدعم القطاع العقاري.. فيديو

بعد فيديو بعت عفش بيتي .. إحسان الترك يروي كواليس استجابة محمد رمضان

مصر تستعد لمشروعات تتجاوز 100 مليار دولار.. تصريحات مدبولي في قمة داكار..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ