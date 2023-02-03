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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شخصين يروجان لبيع العقاقير المخدرة عبر الفيس بوك

المتهمين
المتهمين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والتصدى لمحاولات ترويجها فى أوساط الشباب والنشء .

رصدت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة وجود إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) تقوم بترويج وبيع الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمهربة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة .

 بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد القائم بإدارة الصفحة المشار إليها وتبين أنه (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة) تخصص نشاطه فى ترويج وبيع العقاقير الطبية المخدرة على النحو المشار إليه ، وذلك من خلال تبادل الرسائل الإلكترونية فيما بينه وبين عملائه عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" .. كما تبين وجود (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) يقوم بمساعدته فى الترويج للمواد المخدرة بإستخدام دراجة نارية لنقل وتسليم الأدوية المهربة والمخدرة.

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (3500 قرص مخدر ومؤثر – مبالغ مالية من متحصلات نشاطهما – 2 هاتف محمول) ، وكذا الدراجة النارية المستخدمة فى الترويج ، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" على النحو المشار إليه والدراجة النارية لتسليم الأدوية لعملائهما .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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