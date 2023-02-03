ماذا يحدث للجسم عند تناول السجائر والقهوة معا؟

القهوة والسجائر منبهات لها تأثيرات مختلفة على الجسم. أحدهما يقيد تدفق الدم والآخر يتصاعد ويزيده. ومن ثم زيادة العبء على قلبك.



ووفقا لموقع “true-elements” ما هي تأثيرات القهوة عندما يقترن بالسجائر؟ غالبًا ما نرى أشخاصًا يتناولون فنجانًا من القهوة وسيجارة. نحن نعلم أن للقهوة العديد من الصفات الإيجابية ، وبعض السلبيات مثل فقدان كثافة العظام.

يمكن تعويض فقدان كثافة العظام طالما أنك تحصل على ما يكفي من الكالسيوم في نظامك الغذائي كل يوم (1000 مجم). عموما القهوة جيدة بالنسبة لك. ومع ذلك ، ماذا يحدث للجسم أثناء تناول كليهما؟

بداية بالقهوة ، منبه: يستغرق الكافيين حوالي ساعة ليؤثر عليك (أقل على معدة فارغة) ، وعادة ما يستمر من 4 إلى 6 ساعات. نظرًا لأن الكافيين منبه ، يعاني معظم الناس من زيادة اليقظة وضغط الدم ومعدل التنفس. ترجع هذه التأثيرات في الغالب إلى زيادة الكافيين في معدل الأيض (على الرغم من أنه لم يتم ربطه بفقدان الوزن). الدواء مدر للبول ، مما يؤدي إلى زيادة التبول الذي يمكن أن يؤدي إلى الجفاف. يجعل الكافيين الكثير من الناس يشعرون بالتوتر و "القلق" وعدم القدرة على النوم. يمكن أن يؤدي الاستخدام طويل الأمد إلى العصبية والأرق والجفاف وتهيج المعدة والإرهاق. حسنًا ، كانت تلك قهوة.

الآن دعنا نتحدث عن السجائر: عندما تستنشق دخان السجائر ، تعاقب رئتيك بالقطران والعديد من الغازات ، بما في ذلك أول أكسيد الكربون. يؤثر النيكوتين الموجود في التبغ على الجهاز العصبي المركزي كمنشط. بمجرد دخول النيكوتين إلى الجسم ، يرتفع سكر الدم قليلاً ، مما يمنحك المزيد من الطاقة التي ستهدأ قريبًا وتتركك مرهقًا وربما مكتئبًا ، مما يغذي الرغبة في المزيد من النيكوتين.

كمضيق للأوعية ، يعمل النيكوتين على شد الأوعية الدموية وتقيد تدفق الدم ، مما يتسبب في تلف دائم للشرايين على المدى الطويل. نظرًا لأن كلا من هزات الجماع للذكور والإناث تعتمد على تدفق الدم ، يمكن أن يؤثر النيكوتين على حياتك الجنسية.

وفقًا للبحث ، كلاهما منبهات ولكن أحدهما يقيد تدفق الدم بينما الآخر يزيد من تدفق الدم ، لديك اثنين من المنشطات (زيادة تدفق الدم) بينما أحدهما يقيد الشرايين ، وهذا لا يبدو جيدًا.

يبدو أن هذا يعني أيضًا أن وجود كلاهما معًا يضع ضغطًا إضافيًا على القلب نفسه ، مما يجعله يعمل ضد نفسه ويخلق بيئة لفقدان الطاقة بشكل غير متناسب والاكتئاب الذي قد يتسبب بعد ذلك في ضغوط نفسية وجسدية لمواصلة تناول كلا العقاقير معًا.

سيؤدي هذا بلا شك إلى زيادة الاعتماد على كلا العقارين مجتمعين ، بالنسبة للبعض على المدى القصير والبعض الآخر على المدى الطويل. ومع ذلك ، مهما قررت القيام به لتفكيك هذا التحالف غير الصحي بين العقارين ، فإن إضافة روتين من تمارين التمدد وروتين التمارين إلى أنشطتك اليومية سيساعدك على التخلص منه ، ويمكن أن يساعد في تحفيزك على الإقلاع عن التدخين. التدخين يسبب رائحة الفم الكريهة ويترك رائحة على ملابسك ويسبب تجعد الجلد بالإضافة إلى المخاطر الصحية الأكثر خطورة مثل النوبات القلبية والسرطان.

فنجان من القهوة ذات المذاق الرائع ممتع ، وليس له مخاطر صحية حقيقية ، ويوصى به بالفعل للمساعدة في درء أمراض مثل الزهايمر والخرف وسرطان البروستاتا.