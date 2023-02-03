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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مكياج صاخب وإطلالة ملفتة.. ميرنا نور الدين تستعرض أنوثتها| شاهد

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

حرصت الفنانة ميرنا نور الدين، على مشاركة متابعيها صورًا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .


وظهرت ميرنا نور الدين باطلالة مبهجة مرتدية ملابس كاجوال جذابة، مع ميك أب صاخب ابرز جمال ملامحها،  ورفعت شعرها للخلف بطريقة مميزة.

يُذكر أن آخر أعمال ميرنا نور الدين مسلسل "دايمًا عامر" من بطولة مصطفى شعبان، سينتيا خليفة،  لبلبة، عمرو عبدالجليل، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت، خالد محروس، محمد جمعة ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري ومن إنتاج الباتروس للمنتج الكبير كامل أبو علي.


وتدور قصة وأحداث مسلسل "دايمًا عامر" حول مناقشة قضية مهمة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية وهي مشكلة التعليم في مصر، خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة في المدارس ومحاولة الوقوف عليها ومناقشتها ووضع بعض الحلول لها، ويناقش العمل عددًا من المشكلات التي تواجه الطلاب في مراحل التعليم المختلفة.

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IMG_٢٠٢٣٠٢٠٢_١٩٣٦٠٩
ميرنا نور الدين ملابس كاجوال مكياج صاخب اعمال ميرنا نور الدين اطلالة ملفته تستعرض انوثتها

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