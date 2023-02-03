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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قرارات الدولة قضت على السوق السوداء لـ الدولار

أسبوع انهيار السوق السوداء لعملة الدولار.. تفاصيل

عملة الدولار الأمريكي
عملة الدولار الأمريكي

شهدت الأسبوع الماضي تراجع سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء، حيث اهتمت برامج التوك شو بعرض تحليلات عن سعر الدولار، وأساليب الدولة الفعالة للتعامل مع السوق السوداء لعملة الدولار الأمريكي في مصر.

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14 جنيها.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن خسائر السوق السوداء لعملة الدولار

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أحمد موسى: السوق السوداء لعملة الدولار هتخسر 40% خلال أيام


في البداية أكد الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»، أن هناك حالة من الشلل في السوق السوداء لعملة الدولار في مصر، خصوصا بعد إجراءات البنك المركزي خلال الفترة الماضية، مؤكدا: «السوق السوداء لعملة الدولار تتعرض لضربات في غاية القوة.

وتابع أحمد موسى، أن خاصة بعد إجراءات من قبل الدولة المصرية، إجراءات البنك المركزي الأخيرة كانت في غاية القوة والتأثير على السوق السوداء لعملة الدولار الأمريكي في مصر، لافتا إلى أن رويترز تؤكد أن الدولار سينخفض 6 جنيهات من قيمته في البنوك حتى نهاية يونيو 2023.

 

الاقتصاد المصري مستقر

وأوضح أحمد موسى، أن المؤسسات المالية الدولية ترى أن الاقتصاد المصري مستقر سوف يتحسن خلال النصف الثاني من العام الحالي، وهذا ما يعطينا نظرة إيجابية في اقتصادنا.

من جانبه أشار الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنه يجب ربط الجنيه المصري بعدة عملات، مشيرا إلى أن إنهاء تكدس البضائع في الموانئ سيخفف من وطأة الأزمة.

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حقيقة وجود زيادة أخرى في سعر الدولار.. فخري الفقي يكشف التفاصيل كاملة

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مفاجأة في سعر الدولار عقب قرار البنك المركزي تثبيت الفائدة| تفاصيل

وأضاف الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الفيدرالي الأمريكي يضم 12 بنكا مركزيا، مؤكدا أن  رفع سعر الفائدة للسيطرة على مستوى التضخم، و دول الخليج تربط عملتها بالدولار ماعدا الكويت.

وتابع الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن سعر الصرف في مصر مرن بدون تدخل البنك المركزي، مؤكدا أن رفع سعر الفائدة إذا حدث لن يزيد عن 1%.


وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تقرير ستاندرد يؤكد الثقة في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن النظرة للاقتصاد المصري إيجابية ومستقرة، والتقارير الدولية تعتمد على مصادر متعددة لتقييم الإقتصاد.


وتابع الدكتور فخري،  أن الأموال الساخنة ستعود مرة أخرى إلى مصر، مؤكدا أن الأزمات الاقتصادية تؤدي إلى انسحاب الأموال الساخنة، والاحتياطي الأجنبي تحسن بمقدار 2 مليار دولار.

فيما أكد الدكتور عبد المنعم سعيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي أشرف شرف الدين، أن هناك حرب العملات بين الدولار و باقى العملات، وأوضح أن الاقتصاد الأمريكي يعانى مشكلات كثيرة، وسيقع الدولار و سينكسر.

 

قرارات الدولة قضت على السوق السوداء لـ الدولار

 

وتابع الخبير الاقتصادي، أن :" على مسئوليتي سينكسر الدولار، و الدولار فى عام 2022 كان الطلب عليه مرتفع بـ نسبة 14%، وأن الفترة المقبلة سينخفض سعر الدولار، وأن قرارات الدولة المصرية قضت على السوق السوداء لـ الدولار".
 

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