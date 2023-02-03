نجم الزمالك السابق يسخر من مشاركة الأهلي فى كأس العالم للأندية

سخر شوقي السعيد نجم الزمالك السابق، من مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في بطولة كأس العالم للأندية.



حيث كتب السعيد، عبر حسابه على "فيسبوك" قائلًا: "الأهلي هيلعب قبل نهائي مع ريال مدريد، ويكسب ويلعب النهائي وياخد كاس العالم، ايه رائيكم".

ويواجه الأهلي نظيره سياتل ساوندرز في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية، يوم السبت المقبل.

وسيتولى الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور مهمة إدارة مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز كحكم ساحة، ويعاونه مواطناه جاري بيسويك وآدم نون كحكمين مساعدين، والصيني ما نينج حكم مباراة الأهلي وأوكلاند، كحكم رابع.