تردد القنوات المفتوحة لإذاعه مباراة الأهلي وسياتل ساوندز في ربع نهائي كأس العالم للأندية

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعة مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أمام سياتل ساوندرز في إطار منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2022 المقامة بدولة المغرب.

وخاض الأهلي أولى مبارياته في كأس العالم للأندية أمام منافسه أوكلاند سيتي وحقق الفوز بثلاثية نظيفة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية



حرصت مجموعة قنوات SSC الرياضية السعودية على الاستحواذ على حقوق إذاعة مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز في بطولة العالم للأندية،لتكون قناة ssc sports 1 المشفرة من ضمن القنوات الناقلة لمباريات الأهلي في كأس العالم للأندية.

كما استطاع التليفزيون المغربي الحصول على حق إذاعة مباريات كأس العالم للاندية 2023 المقامة على أرض المغرب، ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي أمام سياتل ساوندرز في كأس العالم للاندية على القناة الرياضية المغربية TNR.

تردد قناة ssc السعودية على نايل سات

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12523.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد القناة المغربية الناقلة لكأس العالم للأندية

- القمر الصناعي: عرب سات.

- التردد:12383.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل الترميز: 27500.

- معدل تصحيح الخطأ: 4/3



وانطلقت بطوله كأس العالم للأندية يوم الأربعاء 1 فبراير حيث واجه الأهلي نظيره أوكلاند سيتي وحقق الأهلي الفوز ود بثلاثية نظيفة، وتستمر بطولة كأس العالم للأندية حتى يوم 11 من الشهر الجاري،ويأتي موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية بين الأهلي وسياتل ساوندرز يوم السبت 4 فبراير 2023 في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة.