أحمد عز يشارك في العرض الخاص لفيلم "كيرة والجن" في مهرجان روتردام | شاهد

شارك الفنان أحمد عز في العرض الخاص بفيلمه “كيرة والجن” بمهرجان روتردام السينمائي الدولي، الذي يقام حاليا في هولندا، وشهد إقبالا جماهيريا.

انطلق فيلم "كيرة والجن" فى دور العرض المصرية يوم 30 يونيو الماضى، واستطاع خلال فترة عرضه تحقيق إيرادات قياسية بلغت 120 مليون جنيه، ليصبح الفيلم الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، متخطياً فيلم "الفيل الأزرق2" الذي حقق 104 مليون جنيه وقت عرضه عام 2019.

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فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

يرصد فيلم "كيرة والجن" حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 1919، ويتناول واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال.