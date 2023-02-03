بإطلالة أنيقة .. لجين عمران تخطف الأنظار على إنستجرام

شاركت الإعلامية السعودية لجين عمران متابعيها فيديو جديد من كواليس تصوير لها، وقامت بنشره عبر حسابها الرسمي إنستجرام، وتألقت لجين عمران بإطلالة انيقة وجذابة للغاية.

تفاصيل إطلالة لجين عمران

وارتدت لجين عمران فستان طويل بذيل متوسط من الخلف باللون الأصفر القاتم، و بأكمام طويلة مظزرة بالدانتيل باللون الاسود وبنفس التطريز على الكتف، وهو ما ابرز من رقة وأناقة إطلالتها.

وتركت لجين عمران خصلات شعرها منسدلة على أكتافها وظهرها بتسريحة ويفي انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

لجين عمران

واختارت لجين عمران بعض اللمسات الناعمة من المكياج، حيث اختارت الكشميري الفاتح للشفاه، مع وضع الماسكرا والكحل الاسود و والأي لاينر والآي شادو بألوان ناعمة لتبرز جمال عينيها.



ولم تتكلف لجين عمران في إرتداء الإكسسوارات ، وقامت بإختيار قرطين ناعمين باللون الذهبي ، وهو ما أعطاها إطلالة بسيطة وناعمة .