عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالة أنيقة .. لجين عمران تخطف الأنظار على إنستجرام

لجين عمران
لجين عمران

شاركت الإعلامية السعودية لجين عمران متابعيها فيديو جديد من كواليس تصوير لها، وقامت بنشره عبر حسابها الرسمي إنستجرام، وتألقت لجين عمران بإطلالة انيقة وجذابة للغاية.

 

تفاصيل إطلالة لجين عمران

 

وارتدت لجين عمران فستان طويل بذيل متوسط من الخلف  باللون الأصفر القاتم، و بأكمام طويلة مظزرة بالدانتيل باللون الاسود وبنفس التطريز على الكتف، وهو ما ابرز من رقة وأناقة إطلالتها.

 

أصالة نصري تتألق بالأبيض في آخر جلسة تصوير | شاهد

شاهد| سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية

 

وتركت لجين عمران خصلات شعرها منسدلة على أكتافها وظهرها بتسريحة ويفي انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

 

لجين عمران

 

واختارت لجين عمران بعض اللمسات الناعمة من المكياج، حيث اختارت الكشميري الفاتح للشفاه، مع وضع الماسكرا والكحل الاسود و والأي لاينر والآي شادو بألوان ناعمة لتبرز جمال عينيها.


ولم تتكلف لجين عمران في إرتداء الإكسسوارات ، وقامت بإختيار قرطين ناعمين باللون الذهبي ، وهو ما أعطاها إطلالة بسيطة وناعمة .

لجين لجين عمران إطلالة لجين عمران تفاصيل إطلالة لجين عمران beauty and personal care

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات .. اعرف نتيجتك الآن

طلب عاجل لـ الأهلي من الفيفا .. تفاصيل

كواليس صادمة في جلسة لجنة التظلمات بشأن قضية محمود كهربا

كأس العالم للأندية .. مفاجأة غير متوقعة في أزمة كهربا |شاهد

بعد تثبيت الفائدة.. أسعار الدولار اليوم الخميس 2 فبراير 2023

تراجع أسعار الدواجن ومنتجاتها وتوقعات بانخفاض جديد بنسبة 60 %

مهيب عبدالهادي يفجر مفاجأة بشأن قرار الفيفا النهائي لمشاركة كهربا مع الأهلي

تصرف عاجل من الزمالك بشأن فتوح

موضوعات متعلقة

جويل مردينيان تفاجئ متابعيها بقصة شعر جديدة

مريم أوزرلي تتألق بفستان لافت في جلسة تصوير جديدة

إطلالة غريبة لـ جيجي حديد تصدم بها متابعيها

فستان ناعم.. توبا بويوكستون تخطف الانظار بإطلالتها في أسبوع الموضة بباريس

ترشيحاتنا

بيان عاجل من ماكرون ونتنياهو بشأن إيران

سعر جوال Samsung Galaxy S23 Ultra‎‎ في السعودية

شوبير يحسم الجدل بشأن قرب رحيل سافيو عن الأهلي

تعرف على سعر الدولار عالميًا اليوم الجمعة

مجاملة.. تعليق ساخر من مرتضى منصور على مشاركة الأهلي في كأس العالم

مدحت شلبي يكشف مفاجأة بشأن أزمة قيد لاعبي الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسام غالي ومحمد فضل يدعمان كريم فهمي ودموع ياسمين رئيس تغلبها.. أبرز مشاهدات العرض الخاص لفيلم "أنا لحبيبي"

جويل مردينيان تفاجئ متابعيها بقصة شعر جديدة

أصالة نصري تتألق بالأبيض في آخر جلسة تصوير | شاهد

لاتتناوله ابدا..طبيبة تحذر من بيض يسبب تسمم

فيديو

نجل فنان شهير يصدم طفل بسيارته ويتسبب في وفاته..فيديو

منها ترحيل الأقساط.. قرارات عاجلة لدعم القطاع العقاري.. فيديو

بعد فيديو بعت عفش بيتي .. إحسان الترك يروي كواليس استجابة محمد رمضان

مصر تستعد لمشروعات تتجاوز 100 مليار دولار.. تصريحات مدبولي في قمة داكار..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ