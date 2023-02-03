عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطلة مسلسل زيندايا EUPHORIA متهمة بسرقة بلوزة بمبلغ 28 دولار

كلوي تشيري وزيندايا
كلوي تشيري وزيندايا

اتهمت بطلة مسلسل زيندايا الشهير EUPHORIA، بسرقة بلوزة بقيمة 28 دولار من محل تجزئة في ديسمبر الماضي بولاية بنسلفانيا الأمريكية. 

تعيش الممثلة كلوي تشيري في حالة من الرعب خلال الفترة الماضية، بعد اتهامها بالسرقة من متجر ملابس، يوم 27 ديسمبر الماضي، وأخذت البلوزة إلى غرفة القياس، ثم احتفظت بها وغادرت دون أن تدفع. 

 

ويقال أن كلوي تشيري بطلة مسلسل EUPHORIA دفعت ثمن البلوزة بواسطة بطاقة الائتمان، لكن بسبب خلل ما اتهمت بسرقتها، فيما تقول الشرطة أنها اعترفت بالجريمة رغم نفي محاميها. 

 

مسلسل Euphoria الذي تقوم ببطولته زيندايا وقدم منه موسمين حققا نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، وكان من بين المسلسلات الأكثر مشاهدة خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة كورونا. 

 

وغابت الممثلة الشابة زيندايا عن حضور حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 80، رغم حصولها على جائزة أفضل ممثلة عن بطولة مسلسل EUPHORIA.

 

ودخلت النجمة الشابة زيندايا التاريخ بترشحها كأصغر منتجة ضمن قوائم جوائز إيمي التليفزيونية عن مسلسلها الشهير Euphoria.

Euphoria زيندايا بطلة EUPHORIA كلوي تشيري مسلسل EUPHORIA

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات .. اعرف نتيجتك الآن

طلب عاجل لـ الأهلي من الفيفا .. تفاصيل

كواليس صادمة في جلسة لجنة التظلمات بشأن قضية محمود كهربا

كأس العالم للأندية .. مفاجأة غير متوقعة في أزمة كهربا |شاهد

بعد تثبيت الفائدة.. أسعار الدولار اليوم الخميس 2 فبراير 2023

تراجع أسعار الدواجن ومنتجاتها وتوقعات بانخفاض جديد بنسبة 60 %

مهيب عبدالهادي يفجر مفاجأة بشأن قرار الفيفا النهائي لمشاركة كهربا مع الأهلي

تصرف عاجل من الزمالك بشأن فتوح

ترشيحاتنا

بيان عاجل من ماكرون ونتنياهو بشأن إيران

سعر جوال Samsung Galaxy S23 Ultra‎‎ في السعودية

شوبير يحسم الجدل بشأن قرب رحيل سافيو عن الأهلي

تعرف على سعر الدولار عالميًا اليوم الجمعة

مجاملة.. تعليق ساخر من مرتضى منصور على مشاركة الأهلي في كأس العالم

مدحت شلبي يكشف مفاجأة بشأن أزمة قيد لاعبي الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسام غالي ومحمد فضل يدعمان كريم فهمي ودموع ياسمين رئيس تغلبها.. أبرز مشاهدات العرض الخاص لفيلم "أنا لحبيبي"

جويل مردينيان تفاجئ متابعيها بقصة شعر جديدة

أصالة نصري تتألق بالأبيض في آخر جلسة تصوير | شاهد

لاتتناوله ابدا..طبيبة تحذر من بيض يسبب تسمم

فيديو

نجل فنان شهير يصدم طفل بسيارته ويتسبب في وفاته..فيديو

منها ترحيل الأقساط.. قرارات عاجلة لدعم القطاع العقاري.. فيديو

بعد فيديو بعت عفش بيتي .. إحسان الترك يروي كواليس استجابة محمد رمضان

مصر تستعد لمشروعات تتجاوز 100 مليار دولار.. تصريحات مدبولي في قمة داكار..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ