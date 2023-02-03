بطلة مسلسل زيندايا EUPHORIA متهمة بسرقة بلوزة بمبلغ 28 دولار

اتهمت بطلة مسلسل زيندايا الشهير EUPHORIA، بسرقة بلوزة بقيمة 28 دولار من محل تجزئة في ديسمبر الماضي بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

تعيش الممثلة كلوي تشيري في حالة من الرعب خلال الفترة الماضية، بعد اتهامها بالسرقة من متجر ملابس، يوم 27 ديسمبر الماضي، وأخذت البلوزة إلى غرفة القياس، ثم احتفظت بها وغادرت دون أن تدفع.

ويقال أن كلوي تشيري بطلة مسلسل EUPHORIA دفعت ثمن البلوزة بواسطة بطاقة الائتمان، لكن بسبب خلل ما اتهمت بسرقتها، فيما تقول الشرطة أنها اعترفت بالجريمة رغم نفي محاميها.

مسلسل Euphoria الذي تقوم ببطولته زيندايا وقدم منه موسمين حققا نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، وكان من بين المسلسلات الأكثر مشاهدة خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة كورونا.

وغابت الممثلة الشابة زيندايا عن حضور حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 80، رغم حصولها على جائزة أفضل ممثلة عن بطولة مسلسل EUPHORIA.

ودخلت النجمة الشابة زيندايا التاريخ بترشحها كأصغر منتجة ضمن قوائم جوائز إيمي التليفزيونية عن مسلسلها الشهير Euphoria.