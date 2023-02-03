عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستراليا تقرر إزالة صور ملوك بريطانيا من أوراقها النقدية.. فما السبب؟

أوراق نقدية|أرشيفية
أوراق نقدية|أرشيفية

عرضت فضائية يورونيوز تقريرًا مفصلًا حول أسباب قرار أستراليا بإزالة صور ملوك بريطانيا من أوراقها النقدية.. فما القصة؟.
 

وأعلن المصرف المركزي البريطاني أمس الخميس أن صور ملوك بريطانيا ستختفي من الأوراق النقدية في أستراليا، التي ستحمل فئة الخمسة دولارات منها رسوما تكرم ثقافة السكان الأصليين.
 

ويعني قرار عدم وضع صورة الملك تشارلز الثالث على العملة الورقية من فئة الخمسة دولارات، أن الأوراق النقدية الاسترالية لن تحمل تدريجيا صورة أي عاهل بريطاني. لكن البنك المركزي لم يذكر أي تفاصيل بشأن صورة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، التي تظهر على بعض العملات المعدنية المتداولة.
 

أستراليا تقرر إزالة صور ملوك بريطانيا من أوراقها النقدية
 

واستراليا عضو في الكومونولث ويرئس دولتها رسميا الملك تشارلز الثالث يمثله حاكم عام. وقد أعلنت عند وفاة إليزابيث الثانية يوم حداد وطني في الثامن من سبتمبر.


لكن بعض مجموعات الشعوب الأصلية تدين العواقب المدمرة للاستعمار البريطاني وتدعو إلى إلغاء الملكية. وفي 1999، شهد استفتاء حول هذه القضية هزيمة الجمهوريين بفارق ضئيل.


وقال البنك المركزي إن قراره مدعوم من قبل حكومة حزب العمال (يسار الوسط)، التي يقودها أنتوني ألبانيز وتفضل انتقالا محتملا إلى جمهورية أسترالية.
 

وأكد "البنك الاحتياطي الأسترالي" إنه سيتم استشارة السكان الأصليين بشأن تصميم جديد، "يكرم ثقافة الأستراليين الأوائل وتاريخهم"، موضحا أن تصميم وطباعة الورقة النقدية الجديدة سيستغرق "سنوات".
 

وحتى يتحقق ذلك، ستبقى الأوراق النقدية التي تحمل صورة الملكة الراحلة المتداولة قانونية. وأشادت "الحركة الجمهورية الأسترالية" بقرار إزالة صور الملوك، مشيرة إلى أن الشعوب الأصلية سبقت الاستعمار البريطاني بـ65 ألف سنة.

 

استراليا إزالة صور ملوك بريطانيا أستراليا تقرر إزالة صور ملوك بريطانيا من أوراقها النقدية الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كأس العالم للأندية .. مفاجأة غير متوقعة في أزمة كهربا |شاهد

تصرف عاجل من الزمالك بشأن فتوح

أخبار الرياضة...مرتضى منصور يسخر من مشاركة الأهلي بكأس العالم ..مفاجأة بشأن قرار الفيفا لصالح كهربا ..قرار عاجل من الخطيب

كواليس صادمة في جلسة لجنة التظلمات بشأن قضية محمود كهربا

أثارت الجدل وطالبوا بمنعها.. ماذا تعرف عن رقصة المعلاية؟

تعليق مفاجئ من خالد الغندور بعد فوز طائرة الأهلي على الزمالك

مهيب عبدالهادي يفجر مفاجأة بشأن قرار الفيفا النهائي لمشاركة كهربا مع الأهلي

يستغلون غلاء الأسعار.. نوع بطاطس ليست للأكل تباع بالأسواق

ترشيحاتنا

الكويت.. 50 عملية لزراعة الكلى من متبرعين متوفين

مزيد من العقوبات ضد روسيا.. 5 ملفات تتناولها قمة أوكرانيا والاتحاد الأوروبي

سُنتان عظيمتان في ليلة الجمعة ويومها .. داوم عليهما حتى مغرب الشمس

أثارت الجدل وطالبوا بمنعها.. ماذا تعرف عن رقصة المعلاية؟

يشبه تيك توك .. مؤسسا إنستجرام يطلقان تطبيقا جديدا

تتجاوز المليون للمرة الاولى .. اسعار فيات X500 بعد طرح موديلات 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق.. علامة في العين والركبة مؤشر لإصابتك بارتفاع الكوليسترول

طريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة بسهولة

حسام غالي ومحمد فضل يدعمان كريم فهمي ودموع ياسمين رئيس تغلبها.. أبرز مشاهدات العرض الخاص لفيلم "أنا لحبيبي"

جويل مردينيان تفاجئ متابعيها بقصة شعر جديدة

فيديو

نجل فنان شهير يصدم طفل بسيارته ويتسبب في وفاته..فيديو

منها ترحيل الأقساط.. قرارات عاجلة لدعم القطاع العقاري.. فيديو

بعد فيديو بعت عفش بيتي .. إحسان الترك يروي كواليس استجابة محمد رمضان

مصر تستعد لمشروعات تتجاوز 100 مليار دولار.. تصريحات مدبولي في قمة داكار..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ