فيديو سيدة الذهب يشغل الغضب بالعراق والحكومة تتدخل

أمهل القائد العام للقوات المسلحة العراقية، محمد شياع السوداني، مساء الخميس، لجنة أمنية 72 ساعة، لكشف ملابسات تصوير "سيدة الذهب" زوجة متهم بقضايا فساد مالي.

وتداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد فيديو تظهر فيها سيدة بحوزتها أموال ومصوغات ذهبية، تعود إلى زوجها المتهم بقضايا فساد مالي، وفقاً لبيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة.

وقال الناطق باسم القائد العام، اللواء يحيى رسول، إن "القائد العام للقوات المسلحة اطلع على مضمون هذا الموضوع، ووجه بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابساته ومحاسبة المقصرين الذين قاموا بتصوير هذه السيدة بطريقة غير قانونية ومخالفة للضوابط".

وأضاف اللواء رسول، أن "السوداني، أمهل هذه اللجنة بتقديم تقريرها عن الموضوع خلال 72 ساعة فقط".