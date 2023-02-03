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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل ودولة عربية تضعان اللمسات الأخيرة لاتفاق التطبيع

إسرائيل ودولة عربية
إسرائيل ودولة عربية تضعان اللمسات الأخيرة لاتفاق التطبيع

كشفت قناة كان العبرية صباح اليوم الجمعة، أن دولة السودان وإسرائيل وضعتا اللمسات الأخيرة لتوقيع اتفاق تطبيع أمني بين البلدين.

وأوضحت القناة العبرية، أن ذلك جاء عقب زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، اجتمع خلالها مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان ، واتفقا على "المضي قدما في تطبيع العلاقات".

وقالت إسرائيل إن هذه الزيارة التي جاءت بمباركة الولايات المتحدة، تأتي تمهيدا لتوقيع "اتفاق سلام مع السودان خلال العام الجاري"،

وذكرت أنه "من المتوقع أن يتم حفل التوقيع بعد نقل السلطة في السودان إلى حكومة مدنية سيتم تشكيلها كجزء من عملية الانتقال الجارية في البلاد".

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