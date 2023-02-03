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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أكياس دم فاسدة.. حبس طالب لإدارته مستوصف طبي دون ترخيص بسوهاج

غلق وتشميع مستوصف
غلق وتشميع مستوصف طبي دون ترخيص بسوهاج

قررت النيابة العامة حبس طالب بالفرقة السادسة بكلية الطب البشري، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لإدارته مستوصف طبي دون ترخيص بمركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، وكان قد تمكن فريق تفتيش تابع لمديرية الصحة بمحافظة سوهاج، بقيادة الدكتور محمد سيد فقير.

 

وعضوية دكتور الهيثم محمد الملثم، ودكتورة منى عبد الناصر، ودكتور محمد بدر ودكتور محمد سعد، ودكتور عبدالله حسني، بالاشتراك مع دكتور خالد سعد علي ودكتور حجاب ناجح، مفتشو هيئة الدواء المصرية والرقابة التجارية والغش التجاري، من ضبطه.

وكان يدير مستوصف طبي دون ترخيص، وهو ما زال طالبًا وغير مُصرح له بممارسة مهنة الطب، حيث يُدير مُنشأة طبية ومعمل للتحاليل وخدمات نقل الدم وبيع الأدوية، بالمخالفة للوائح والقوانين.

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أكياس دم فاسدة

وبالانتقال والفحص تبين وجود معمل تحاليل ونقل دم وبه أكياس دم فاسدة يتم صرفها للمرضى، وأدوية مجهولة المصدر مُعدة للبيع داخل المستوصف، تم تحريز المضبوطات التي تُمثل خطرًا وتُضر بصحة المواطنين وتُساهم في انتشار العدوى، ومن بين المضبوطات جهاز رسم قلب وجهاز سونار وأدوات طبية يتم استخدامهم داخل المستوصف، كما تم ضبط عدة تقارير طبية للمرضى.

تم ضبط الطالب وغلق وتشميع المكان وعمل المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

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