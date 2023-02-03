جلسة تصوير داخل الحمام.. ابنة عمرو دياب تثير السوشيال ميديا

شاركت جنا دياب، ابنة الفنان عمرو دياب، صورًا من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت جنا عمرو دياب من داخل الحمام، وهي ترتدي فستان قصير باللون الأسود، وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع ظهورها المختلف.

حفل عمرو دياب

ويحتفل الفنان عمرو دياب بعيد الحب هذا العام في حفل غنائي ضخم وسط جمهوره بدولة قطر، والمقرر إقامته يوم 14 فبراير الجاري على خشبة أحد المسارح الكبرى هناك.

ومن المقرر أن يقدم الهضبة عمرو دياب خلال الحفل العديد من أغنياته الرومانسية القديمة والحديثة والتي تتماشى مع مناسبة يوم عيد الحب العالمي "الفالنتين"، بالإضافة إلى أشهر أغنياته ومنها: "يا أنا يا لأ، لو اتساب، بحبه، وياه، تملي معاك، ميدلي أغاني قديمة، قصاد عيني، راجع، زي ما انتي، عاملة إيه دلوقتي، نور العين، العالم الله، إنت الحظ، اللي عدى، سنجل، وهتتدلع" وغيرها من الأغاني.