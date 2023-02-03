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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كان سايق سكران.. مفاجأة صادمة في حادث قتل نجل إيمان البحر درويش لطفل صغير

إيمان البحر درويش
إيمان البحر درويش

أثبت تقرير تحليل نجل الفنان إيمان البحر درويش وتوقيع الكشف الطبي عليه أنه كان يقود سيارته تحت تأثير تعاطي الخمور، وأنه كان يقود سيارته بسرعة جنونية ورعونة كبيرة، فتقرر تجديد حبس المتهم لمدة 15 يومًا.

 

ووجّهت جهات التحقيق تهمة القتل الخطأ لنجل الفنان، وأنه كان يقود سيارته تحت تأثير المخدرات وكان يقود سيارته برعونة فائقة، وأنه تسبب في تعريض حياه المواطنين للخطر، وذلك بعد أن أثبت التقرير الطبي أنه كان يقود سيارته مخمورا.

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اتهام نجل الفنان إيمان البحر درويش في حادث مصرع طفل بالإسكندرية:

كشف محمود الشوربجي، والد ضحية حادث الإسكندرية، تفاصيل مصرع نجله في حادث اصطدام سيارة ابن الفنان إيمان البحر درويش بسيارته.

وأوضح محمود الشوربجي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن المتهم كان يسير بسرعة جنونية في الطريق، مما أسفر عن اصطدام سيارة المتهم بسيارته من الخلف بينما كان المجني عليه نائما، إذ انقلبت السيارة وأسفر عن مصرع الطفل وإصابة باقي أفراد الأسرة بكدمات.

ولفت محمود الشوربجي، والد ضحية حادث الإسكندرية، إلى أن المتهم حاول إنكار تسببه بالحادث، لكن تم إرفاق كاميرات المراقبة التي شهدت الحادث في محضر النيابة، مردفا أن ابنه توفي عن 8 سنوات.

 

وعقبت الإعلامية عزة مصطفى قائلة : «أسرة الفنان إيمان البحر درويش لهم حق الرد».

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