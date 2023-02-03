ضبط 35 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية بأسيوط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية إستهدفت دائرتى مركزى شرطة صدفا ، الغنايم بمديرية أمن أسيوط.

أسفرت جهودها عن ضبط (35) قطعة سلاح نارى، عبارة عن: (14 بندقية آلية- 8 بنادق خرطوش- 13 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (29 متهم "لعدد 14 منهم معلومات جنائية") .

كما تم ضبط (5) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم ( كمية من المواد والأقراص المخدرة) بحوزة ( 5 متهمين "لعدد 3 منهم معلومات جنائية") و تنفيذ عدد (433) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف أطراف الخصومات الثأرية وذوى المعلومات الجنائية وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.