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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سعر الذهب والدولار اليوم

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة والدولار يتجاوز 30 جنيها.. فيديو

مذيعة صدي البلد رينال
مذيعة صدي البلد رينال عويضة

قدمت مذيعة صدى البلد “رينال عويضة” تغطية إخبارية عن سعر الذهب والدولار اليوم.

شهد سعر صرف الدولار الشهر الماضي تحرك كبير  مقابل الجنيه المصري بقيمة تتراوح بين 5.37 جنيه و5.50 جنيه شراءً وبيعا.

واستقر سعر صرف الدورلار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الجمعة، وبلغت متوسطات أسعار الدولار 30.24 جنيه للشراء، و30.33 جنيه للبيع.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر الصرف اليوم 30.13 جنيه للشراء، و30.23 جنيه للبيع ، وفي بنك قناة السويس سجل 30.23 جنيه للشراء،  و30.30 جنيه للبيع.

أما  البنوك الخاصة، فسجل سعر الصرف الدولار في البنك التجاري الدولي 30.23 جنيه للشراء، و30.30 جنيه للبيع.

وعالميا، انخفض سعر الدولار، بعد أن قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إنه تجاوز نقطة حرجة في محاربة التضخم، و أعطى الأسواق أملا في قرب نهاية حملة رفع أسعار الفائدة.

واجتمعت لجنة السياسات النقدية بالأمس وقررت تثبيت سعر الفائدة، بعد أن سبقها اجتماع للجنة ديسمبر الماضي، حيث قررت رفع سعر الفائدة 3% ليصل إلى 16.25% و17.25% على عائدي الإيداع والإقراض.

وارتفعت أسعار الذهب  اليوم الجمعة متأثرة بقرار رفع الفائدة فى البنك الفيدرالي الأمريكي، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 2011.5 جنيها للجرام.

أما سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر شيوعا فسجل 1760 جنيها، ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1508.5 جنيها للجرام، أما سعر الجنيه الذهب فسجل 14080 جنيها.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

ويتجه الذهب لتسجيل أول انخفاض أسبوعي له في سبعة أسابيع في ظل قوة الدولار، حيث استقرت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بعد عمليات بيع مكثفة في الجلسة السابقة، بسبب تصريحات البنوك المركزية العالمية بشأن رفع أسعار الفائدة. 

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