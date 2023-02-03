حادث مأساوي بالعراق.. مقتل زوجين حرقا في دهوك

تركا طفلان..

لقي عراقي من دهوك يُدعى دلشاد برواري وزوجته بهية جعفر مصرعهما صباح اليوم الجمعة بعد ثلاثة أيام من احتراقهما داخل منزلها بقرية تابعة لبلدة بامرني في محافظة دهوك العراقية.



وذكر المتحدث باسم شرطة دهوك العراقية ، هيمن سليمان، في تصريحات له إن الزوجين احترقا جراء حريق في المنزل وتركا وراءهما طفلان في عمر 7 سنوات و8 أشهر.



وأوضح سليمان، أن الزوج يبلغ من العمر 35 عاما والزوجة 30 عاماً وتم تسليم جثثهما لذويهما وسيواران الثرى في مقبرة بدهوك معاً بعد ظهر اليوم وتعرضا للحرق في قرية كانيكى التابعة لبلدة بامرني بدهوك.