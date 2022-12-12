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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل ضابط عراقي وإصابة آخرين إثر هجوم مسلح في دهوك| فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قتل ضابط من قوات الأسايش (الأمن) في إقليم كردستان العراق، وأصيب آخرون، يوم الإثنين؛ إثر هجوم شنه مسلح مجهول الهوية، على مقر أمني تابع لتلك القوات وسط محافظة دهوك.

تفاصيل الهجوم

وقالت مصادر أمنية عراقية، لشبكة "إرم نيوز"، إن "مسلحا مجهول الهوية فتح النيران على مقر أمني تابع لقوات الأسايش وسط محافظة دهوك؛ مما أسفر عن مقتل ضابط وإصابة آخر، وإصابة اثنين من العناصر الأمنية داخل المقر كحصيلة أولية".

وأوضحت المصادر أن "قوات الأسايش ردت على المسلح، وقتلته، وفتحت تحقيقا في الحادث لكشف هويته ومعرفة أسباب ودوافع الهجوم".

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في وقت سابق، ذكر مصدر أمني لـ"بغداد اليوم" أن "قصفا تركيا استهدف ناحية شيلادزي في محافظة دهوك التي تعد أهم معاقل حزب العمال الكردستاني المعارض للسياسة التركية".

يذكر أن القصف التركي لا يزال مستمرا لمواقع حزب العمال في شمال العراق وسوريا، واستمرار العمليات العسكرية التركية في تلك المناطق فضلا عن تهديد أنقرة بالاجتياح البري.

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