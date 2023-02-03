كريم بنزيما يواجه شبح الغياب عن ريال مدريد في كأس العالم للأندية

يواجه النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب فريق ريال مدريد شبح الغياب عن المشاركة مع فريقه في بطولة كأس العالم للأندية.



وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن كريم بنزيما وإيدير ميلتاو سيغيبان عن ريال مدريد أمام ريال مايوركا في الجولة المقبلة بمسابقة الدوري الإسباني، ويواجهان شبح الغياب عن بطولة كأس العالم للأندية.



وأضافت الصحيفة، أن مشكلة ريال مدريد الأكبر تتمثل في غياب ميلتاو، في ظل الإصابات العديد في خط دفاع ريال مدريد.



وتعرض ثنائي ريال مدريد كريم بنزيما وإيدير ميلتاو للإصابة خلال مواجهة فالنسيا، أمس الخميس، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني.



وغادر ميلتاو أرضية الملعب في الدقيقة 37 بعد اصطدامه بـ صامويل لينو مدافع فالنسيا، وحل داني كارفخال بدلا منه، بينما غادر بنزيما في الدقيقة 60 بسبب إصابة عضلية.



واتجه كريم بنزيما إلى غرفة الملابس رفقة طبيب الفريق، عقب الخروج من الملعب، وهو ما أثار قلق جماهير الفريق قبل مشاركة الميرنجي في بطولة كأس العالم للأندية.



ويلتقي ريال مدريد مع الفائز من الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي، يوم 8 فبراير الجاوي، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.