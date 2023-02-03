رفض يهرب.. جمال شعبان يكشف اسم الطبيب بطل واقعة حريق مستشفى النور

آثار حريق مستشفى النور المحمدى الخيري ضجة كبيرة على السوشيال ميديا ليس بسبب النيران المشتعلة والحادث المأسوى بل بسبب شجاعة الأطباء غير المتوقعة.

فالطبيعي أن يحاول الطبيب أن ينقذ حياة المريض ولكن ليس من المتوقع أن يضحى بحياته ليعيش المريض حيث رفض الطبيب الخروج من حريق مستشفى النور المحمدي واستمر الفريق الطبي الخاص بالجراحة متواجدا معه داخل المستشفى

ومن أبرز التعليقات التى تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى عن الواقعة هو الإعجاب والإشادة بموقف الطبيب الذي أصر على إجراء الجراحة وسط حريق مستشفى النور المحمدي

جمال شعبان

وكشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عن اسم الطبيب الشجاع الذي ضحي بحياته لإنقاذ المريض وسط حريق مستشفى النور المحمدي بالمطرية ، وهو الجراح رفعت بدوي وكان معه طبيب التخدير علي الدسوقي والجراحة كانت عامة.

ووجه جمال شعبان التحية لكل للفريق الطبي وطاقم التمريض والعمال والفنيين الذي استمروا فى إجراء العملية وسط هذا الرعب والخطر نتيجة حريق مستشفى النور المحمدي الخيري