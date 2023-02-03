مصطفى بكرى يكشف حقيقة توقف الحكومة عن سداد فواتير الكهرباء في المساجد

أكد الإعلامي مصطفى بكرى، إن الهدف من نشر الشائعات هو إحباط المواطنين، وإثارة الفتنة، وضرب الثقة بين الشعب والقيادة السياسية.

وأضاف بكرى خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” عبر قناة “صدى البلد”، أخر الأكاذيب المروجة عبر السوشيال ميديا توقف الحكومة عن سداد الكهرباء الخاصة بالمساجد وإلزام المصلين بذلك.

محط نظر العالم

وتابع بكرى: أن الشعب المصرى عظيم وحريص على بلده وكرامته وعزته ولديه ثقة كبيرة فى قياداته الوطنية، رغم كل الأزمات الاقتصادية التي تواجه مصر.

وأوضح الإعلامي مصطفى بكرى، أن مصر محط نظر العالم وقبلة الكثيرين، وهناك ضغوط تمارس عليها، لكن موقفها ثابت غير قابل للنقاش، ولابد أن يقرأ كل مصرى المشهد جيدًا بتركيز لأنه فى قلب الحدث، ونستخلص الدروس والعبر.