صعبت المهمة على الصين.. البيت الأبيض يكشف تطورات خطيرة بشأن منطاد التجسس

أفادت مصادر صحفية وفق مصدر بالبيت الأبيض، أن الولايات المتحدة صعبت من المهمة على الصين لجمع أي معلومات من خلال منطادها.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض: “نتابع المنطاد الصيني عن كثب وجميع الخيارات مطروحة على الطاولة”.

وعلى جانب آخر، قال المتحدث باسم البنتاجون، إن القيادة الجوية تراقب المنطاد عن كثب، لافتا إلى أن المنطاد لا يشكل أي تهديد للناس على الأرض.

وأضاف رايدر، أن المنطاد الصيني يحلق في الأجواء الأمريكية ونحن ندرس خيارات التعامل معه في ضوء ما قد يشكله من تهديد، موضحا أن المنطاد خاص بالمراقبة، وانتهك المجال الجوي الأمريكي وهو أمر غير مقبول.

ولفت إلى أن منطاد التجسس الصيني يتحرك شرقًا ويوجد فوق مركز الولايات المتحدة ويحلق على ارتفاع أكثر من 60,000 قدم، وهو بعيد عن حركة الطيران.

وتابع: "ليس هناك معلومات جديدة عن المنطاد الطائر وهو يتحرك نحو الشرق وندرس كل الاحتمالات المتعلقة بإمكانات استخدام هذا المنطاد.