يتجسس على أمريكا.. البنتاجون تكشف تطورات خطيرة بشأن المنطاد الصيني

عقد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الجنرال باتريك رايدر، اليوم الجمعة، مؤتمر صحفي بخصوص دخول المنطاد الصيني إلى الأجواء الأمريكية.

وخلال المؤتمر، قال المتحدث باسم البنتاجون، إن القيادة الجوية تراقب المنطاد عن كثب، لافتا إلى أن المنطاد لا يشكل أي تهديد للناس على الأرض.

وأضاف رايدر، أن المنطاد الصيني يحلق في الأجواء الأمريكية ونحن ندرس خيارات التعامل معه في ضوء ما قد يشكله من تهديد، موضحا أن المنطاد خاص بالمراقبة، وانتهك المجال الجوي الأمريكي وهو أمر غير مقبول.

ولفت إلى أن منطاد التجسس الصيني يتحرك شرقًا ويوجد فوق مركز الولايات المتحدة ويحلق على ارتفاع أكثر من 60,000 قدم، وهو بعيد عن حركة الطيران.

وتابع: "ليس هناك معلومات جديدة عن المنطاد الطائر وهو يتحرك نحو الشرق وندرس كل الاحتمالات المتعلقة بإمكانات استخدام هذا المنطاد.

وأوضح المنتحدث بأسم البنتاجون، أن المنطاد انتهك المجال الجوي الأمريكي ونقلنا ذلك للصين عبر قنوات مختلف، لافتا إلى أننا نعلم أن المنطاد الصيني لديه القدرة على المناورة.

ولفت رايدر، إلى أن نشاط المنطاد الصيني تم رصده منذ يوم أمس، مشيرا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها رصد منطاد صيني في الأجواء الأمريكية.

وتابع: "نراقب الوضع بشأن المنطاد الصيني عن كثب ونقدم التقارير إلى القيادة".

كما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، إن الولايات المتحدة منفتحة دائما على إبقاء خط اتصال مع الصين، لافتا إلى أنه لا نستطيع حاليا إسقاط المنطاد نظرا لكبر حجمه والأضرار التي سيتسبب بها.

وأضاف أن المنطاد الصيني سيبقى في الأجواء الأمريكية لعدة أيام، وندرس عدة خيارات بشأن المنطاد الصيني في سماء الولايات المتحدة.