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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحوث الفلكية: زلزال الغردقة اليوم تلاه 10 توابع

زلزال
زلزال

قال الدكتور جاد القاضي رئيس رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، أن الزلزال الذي حدث في صباح اليوم، علي بعد 37 كيلومتر شمال شرق مدينة الغردقة في مدخل خليج السويس، والذي كان بقوة 4.23 درجة علي مقياس ريختر قد تلاه 10 توابع زلزالية.

البحوث الفلكية زلزال اليوم تلاه 10 توابع زلزالية

واوضح الدكتور القاضي في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الـ 10 توابع التي حدثت لزلزال اليوم، جاءت بقوة أقل عن قوة الزالزل الذي تم تسجله في الصباح،  وان تلك التوابع لم يشعر بها أى من المواطنين نظرآ لضعف قوتها، مشيرآ إلي أن هناك عددا من الزلازل يتم تسجيلها يوميا في مناطق مختلفة.

واضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، إن خليجي العقبة والسويس من المناطق التي تشهد نشاطا زلزاليا بمعدل يومي، ولكن تلك الهزات المسجلة لا تكون محسوسة، أن الزلازل التي حدثت جاءت جميعها من مناطق متوقع حدوث زلازل فيها بشكل دوري وهذا أمر طبيعي، ولا يستعدي القلق واننا في مصر متواجدين في منطقة مستقرة تتعرض إلى زلازل من النوع المتوسط وقد نشعر بها وقد لا نشعر بها.

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البحوث الفلكية مصر لم تدخل حزام الزلازل

وأكد القاضي، أن مصر ليست داخل حزام الزلازل،  تدخل حزام الزلازل حتى الآن ولن تدخل في الفترة العمرية التي نعيش فيها، وإنه يتم تسجيل زلزال أو اثنين بشكل شبه يومي سواء في شرق البحر المتوسط أو في شمال البحر الأحمر.

ولفت رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن المواطن لا يشعر بكل الزلازل، وانه كلما زاد عمق مركز الزلزال كلما زادت الدائرة الجغرافية للشعور به.

وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزالزل و التابعة للمعهد اليوم الجمعة الموافق 3 فبراير 2023،   هزة أرضية علي بعد 37 كيلومتر شمال شرق مدينة الغردقة، وكانت بياناتها كالتالي :

تاريخ الحدوث: 2023/2/03

وقت الحدوث : 01:41:15 مساءً بالتوقيت المحلي

القوة : 4.23 درجة علي مقياس ريختر

خط العرض: 27.50 شمالا

خط الطول : 34.07 شرقا

العمق: 8.00 كم

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