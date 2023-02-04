خبير: عودة السيولة إلى البورصة بعد قرار المركزي تثبيت أسعار الفائدة

قال سعيد الفقي العضو المنتدب لدى أصول القابضة أن حالة من الترقب والانتظار سيطرت على اداء مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات نهاية الاسبوع حيث اغلق المؤشر الرئيس عند مستوي 16255 نقطة نتيجة الضغوط البيعية خاصة علي الاسهم القيادي.

وأشار الفقي ان المستثمرين ترقبوا قرار المركزي المصري بشان سعر الفائدة والتي كانت غالبية التوقعات برفع سعر الفائدة تماشيا مع الفيدرالي الامريكي ولكن المركزي المصري خالف التوقعات وقام بتثبيت سعر الفائدة.



واوضح الفقي ان المؤشر الرئيسي الان لديه مستوي دعم عند 16100 نقطة متوقعا عودة الثقة مع بداية الاسبوع وتكوين مراكز شرائية جديدة في هذة المناطق واستهداف مستوى 16600 نقطة كمستوى مقاومة اول ثم 17000 نقطة.

وعن مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة، قال الفقي: اغلق عند مستوى 2840 مازلنا اعلي مستوي الدعم ألرئيس عن 2800 نتوقع عودة القوي الشرائية واستهداف مستوي 2940 خلال الفترة القادمة مازلت الرئية ايجابية والاتجاة صاعد واسعار الاسهم جاذبة للشراء في هذه المستويات.