تتألق بالأسود.. نرمين الفقي تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

نشر المصور محمد عاطف جلسة تصوير جديدة للفنانة نرمين الفقي، وذلك عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، وقد ظهرت نرمين الفقي بإطلالة ساحرة وجذابة.

تفاصيل إطلالة نرمين الفقي

وظهرت نرمين الفقي بجمبسيوت أسود وبكم واحد طويل ويتوسطه حزام من الجلد باللون الأسود، مع حذاء من الجلد بنفس لون الفستان، وهو ما أعطاها إطلالة ساحرة وجذابة.

وقامت نرمين الفقي برفع خصلات شعرها إلى الوراء بعمله ضفيرة، مع ترك بعض الخصلات منسدلة على وجهاها بتسريحة أنسابية وناعمة.

نرمين الفقي

وأكملت نرمين الفقي إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بإختيار احمر شفله باللون الكشميري، مع وضع الماسكرا، والآي لاينر، والآي شادو بألوان ناعمة، والكحل باللون الأسود لتبرز من جمال عينيها .

نرمين الفقي

وأختارت نرمين الفقي بعض الأكسسورات اللافتة لتبرز من أناقتها، فقامت بإرتداء قرطين ناعمين باللون الفضي ط، مع اساور وخاتم باللون الفضي اللامع .

نرمين الفقي

نرمين الفقي

نرمين الفقي

نرمين الفقي

نرمين الفقي

نرمين الفقي