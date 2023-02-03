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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بجمبسيوت ومجوهرات لافتة .. المطربة وعد السعودية تخطف الأنظار بهذا اللوك

المطربة وعد
المطربة وعد

شاركت المطربة وعد السعودية، مجموعة صورة ، ونشرتها لمتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”، وظهرت وعد بإطلالة ناعمة جذابة من الرياض.

 

تفاصيل إطلالة المطربة وعد السعودية

 

وتألقت المطربة وعد، وهي ترتدي جمبسيوت باللون الأبيض اللامع بأكمام طويلة وشفافة والتصق بالجمبسيوت من الخلف به قطعة من القماش بنفس اللون حول الخصر، واخنارت حذاء باللون الابيض من الجلد وبكعب عالي ، وهو ما أعطاها إطلالة عصرية وجذابة.
 

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ومن الناحية الجمالية، اعتمدت المطربة وعد على تسريحة مميزة وقامت برفع خصلات شعرها بعمله ذيل حصان  بتسريحة انسيابية وناعمة ، لكي تتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

ووضعت المطربة وعد بعض اللمسات الناعمة من الماكياج؛ واختارت أحمر شفاه باللون البني، مع الماسكارا والكحل الأسود والآي شادو بالوان ناعمة تتناسب مع لون بشرتها.

واختارت المطربة وعد بعض الاكسسورات المميزة والافتة، وقامت بإرتداء كويلة باللون الفضي والاخضر، مع قرطين واساور وخواتم من نفس تصميم الكولية، وهو ما تناسب مع إطلالتها.

وعد المطربة وعد السعودية إطلالة المطربة وعد السعودية تفاصيل إطلالة المطربة وعد السعودية beauty and personal care

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