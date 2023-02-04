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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يشارك أمام سياتل.. مفاجأة سعيدة بشأن انتهاء أزمة كهربا مع الزمالك

اللاعب محمود كهربا
اللاعب محمود كهربا

خصص برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولي للتلفزيون المصري، اليوم السبت، فقرة عن استعدادات النادي الأهلي، لمواجهة نادي سياتل الأمريكي، في ربع نهائي كأس العالم للأندية، والمقامة حاليا في المغرب، وإمكانية مشاركة اللاعب الدولي محمود عبد المنعم كهربا.

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وخلال الفقرة أكد أحمد الهواري الناقد الرياضي، أن المدير الفني للنادي الأهلي قرر مشاركة نفس تشكيل المباراة السابقة، لافتا إلى أن الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد شريف في خط الهجوم.

 

 

كهربا موجود في حسابات النادي الأهلي


وتابع أحمد الهواري الناقد الرياضي، أن محمود عبد المنعم كهربا يحق له المشاركة في المباراة مع النادي الأهلي، وبالتالي لديه فرصة قوية للظهور في ملعب المباراة أمام ستايل في ربع نهائي كأس العالم للأندية، لافتا إلى أن لم يصدر أي حكم بإيقاف كهربا، واللاعب كهربا موجود في حسابات النادي الأهلي.

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وأشار أحمد الهواري الناقد الرياضي، إلى أن هناك ترحيب من الزمالك بتقسيط الأموال من كهربا، حتي يلعب كهربا ، وبالتالي يكون معه أموال لدفعها للزمالك. 

 

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