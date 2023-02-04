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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا وأستراليا تستعدان للكشف عن خطط إنشاء الغواصات النووية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفادت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، بأن ئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ونظيره الأسترالي أنتوني ألبانيز، سيسافران إلى العاصمة الأميركية واشنطن منتصف مارس، للكشف عن خطة لمشروع الغواصات النووية الأسترالية.

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستضيف قادة بريطانيا وأستراليا الشهر المقبل، ومن المتوقع أن يعلن الحلفاء عن التصميم الجديد الذي سيحل محل أسطول غواصات أستراليا القديم من طراز “كولينز”.

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وفي إطار اتفاقية "أوكوس"، التي تم إطلاقها عام 2021 كتحالف ثلاثي لمواجهة القوة العسكرية الصينية في المحيط الهادئ، تستطيع أستراليا بناء ونشر غواصات جديدة تعمل بالطاقة النووية في منطقة المحيط الهادئ.

وأشارت الوكالة إلى أنه وفقاً لجدول البرلمان الأسترالي، سيكون بإمكان ألبانيز السفر في الفترة بين 10 و19 مارس، في حين لا يستطيع سوناك السفر قبل 15 مارس، وهو الموعد المقرر للإعلان عن ميزانية الحكومة.

من جانبه، قال مكتب سوناك إنَّ زيارة رئيس الوزراء للولايات المتحدة ممكنة، لكن لم يتم تحديد موعدها حتى الآن، كما لم يؤكد سبب الزيارة، فيما لم يرد مكتب ألبانيز أو البيت الأبيض على طلبات "بلومبرغ" الحصول على تعليق.

تقدم كبير

كان وزراء دفاع مجموعة دول "أوكوس"، أعلنوا، في ديسمبر الماضي، إحراز تقدم كبير نحو امتلاك أستراليا غواصات مزودة بأسلحة تقليدية تعمل بالطاقة النووية.

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وقالوا في بيان مشترك إنَّ وزراء دفاع الولايات المتحدة لويد أوستن، وأستراليا ريتشارد مارليس، وبريطانيا بن والاس، استعرضوا "التقدم الكبير الذي تم إحرازه حتى الآن في الجهود الثلاثية لدعم استحواذ أستراليا على غواصات مسلحة بأسلحة تقليدية تعمل بالطاقة النووية والتطوير الثلاثي للقدرات المتقدمة".

وأعرب وزراء الدفاع عن ارتياحهم بشأن "التقدم المستمر قبل نهاية فترة التشاور البالغة 18 شهراً بشأن الدفع النووي البحري"، لافتين إلى أنه سيتم الإعلان عن المسار الأمثل الذي ستسفر عنه المشاورات بين بايدن وسوناك وألبانيز.

 

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