عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين .. اندلاع اشتباكات بين سكان مخيم عقبة جبر وقوات الاحتلال | شاهد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفادت وسائل إعلام محلية في فلسطين في أنباء عاجلة منذ قليل، باندلاع اشتباكات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي وذلك بعد اقتحامها مخيم عقبة جبر في أريحا ومحاصرة المنازل هناك.

ومساء الجمعة، اعتقلت قوات الاحتلال أحد الشبان من المخيم ويدعى مجد أكرم لافي أثناء مروره على حاجز مقام عند مدخل المدينة الجنوبي، وذلك ضمن حصار قوات الاحتلال للمخيم لليوم السابع على التوالي.

بالأسماء| قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 27 فلسطينيا من الضفة الغربية ورام الله

وزير الخارجية الأمريكي للرئيس الإسرائيلي: قلقون من تدهور الوضع في الضفة الغربية

وقالت وكالة أنباء فلسطين "وفا" إن الجيش الإسرائيلي أطلق وابلا من قنابل الصوت والغاز المُدمع باتجاه مركبات المواطنين، قبل أن يتمركز قرب مدخل مخيم عقبة جبر جنوبي المدينة.

إصابة 3 فلسطينيين

وفي سياق متصل، أصيب اليوم الجمعة 3 فلسطينيين بجروح وعشرات بحالات اختناق، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية وطبية بأن جيش الاحتلال استخدم الرصاص المعدني والغاز المسيل للدموع لتفريق مسيرات أسبوعية في مواقع متفرقة بالضفة المحتلة.

كما أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة بيت دجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرقي نابلس.

الاتحاد الأوروبي يدعم فلسطين بـ296 مليون يورو

خلل فني .. فلسطين تمتنع عن التصويت للسعودية بشأن استضافة المملكة لكأس آسيا

رد فلسطيني صارم

في وقت من الشهر الماضي، قررت الرئاسة الفلسطينية، وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل والتوجه فوراً إلى مجلس الأمن تحت الفصل السابع، مع استكمال إجراءات الانضمام إلى المنظمات الدولية، وذلك رداً على اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية محافظة جنين بعملية عسكرية وقتلها 9 فلسطينيين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن القيادة الفلسطينية قررت اعتبار أن التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي "لم يعد قائماً اعتباراً من الآن".

جاء ذلك، في بيان صدر عن اجتماع طارئ عقدته القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث تداعيات العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين، والتي وصفها البيان بـ"المجزرة"، وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلالها 9 فلسطينيين فضلاً عن تسببها بإصابة العشرات.

بعد لقائه رئيس فلسطين.. بلينكن يتعهد بحل الدولتين

الاعتداء بالضرب على عدد من الأسيرات وغاز مسيل للدموع بسجن الدامون في فلسطين

وقررت القيادة الفلسطينية، وفقاً للبيان الذي تلاه الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة خلال مؤتمر صحفي  "التوجه الفوري لمجلس الأمن الدولي لتنفيذ قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الفصل السابع ووقف الإجراءات أحادية الجانب".

حكومة الاحتلال قوات الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي وزير الخارجية الامريكي فلسطين محمود عباس الاحتلال مخيم عقبة جبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليست مشفرة أو مسروقة.. تردد قناة جديدة على نايل سات تذيع مونديال الأندية

الدولار في ورطة عالميًا|وهذا سعره الآن مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي

منها واحدة مجانية مفتوحة.. 3 قنوات تنقل مباراة الأهلي وسياتل غدا

سبب مفاجئ يمنع كهربا من المشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية

تراجع الذهب بشكل مفاجئ بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 الآن مفاجأة

خناقة مع مجلس الأهلي.. شوبير يكشف حقيقة تجميد برونو سافيو|فيديو

العثور على جثة رجل أعمال داخل فندق شهير بالقاهرة

خلال 72 ساعة.. مفاجأة من العيار الثقيل حول أزمة كهربا.. فيديو

موضوعات متعلقة

بالأسماء| قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 27 فلسطينيا من الضفة الغربية ورام الله

وزير الخارجية الأمريكي للرئيس الإسرائيلي: قلقون من تدهور الوضع في الضفة الغربية

الجيش الإسرائيلي يعزز قواته في الضفة بكتيبة ثالثة

3 كتائب.. جيش الاحتلال يرسل تعزيزات لقواته في الضفة الغربية

جيش الاحتلال الإسرائيلي يرسل المزيد من القوات إلى الضفة الغربية

جيش الاحتلال يعزز قواته في الضفة بكتيبة إضافية

ترشيحاتنا

الأهرام: الخطة الشاملة لتطوير منظومة النقل ستجعل مصر في مصاف الدول الكبرى

كم عدد أيام الصيام في رجب؟.. هذا اليوم يبعدك عن جهنم مسيرة 70 سنة

الجمهورية: جهود مصر لا تتوقف للنهوض بمستوى إفريقيا وتطوير بنيتها التحتية

فلسطين .. اندلاع اشتباكات بين سكان مخيم عقبة جبر وقوات الاحتلال | شاهد

البانية بـ 200 جنيه.. أخر أسعار الدواجن والبيض اليوم

هبوط حاد في سعر الذهب العالمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدية من صاحبه.. شاب يعثر على "سحر" في مكان صادم

اتجوزت حسام.. متداول: عروس تبكي بفستان الزفاف

أحلى من بعض ..هيفاء وابنتها يثيران الجدل بجمالهن

بسبب فيديو.. السجن المشدد لـ بلوجر إيرانية وخطيبها..شاهد

فيديو

اقتحام الغرفة وطرد راقصة شهيرة.. القصة الكاملة لـ أزمة حلمى بكر بالعناية المركزة

لأول مرة.. تامر حسني يشارك عمرو دياب الغناء فى فرح فنان شهيرIفيديو

أسباب مهمة وراء قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة| تغطية خاصة

هل كان مخمورا .. تفاصيل جديدة في حادث نجل إيمان البحر درويش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ