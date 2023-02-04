فلسطين .. اندلاع اشتباكات بين سكان مخيم عقبة جبر وقوات الاحتلال | شاهد

أفادت وسائل إعلام محلية في فلسطين في أنباء عاجلة منذ قليل، باندلاع اشتباكات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي وذلك بعد اقتحامها مخيم عقبة جبر في أريحا ومحاصرة المنازل هناك.

ومساء الجمعة، اعتقلت قوات الاحتلال أحد الشبان من المخيم ويدعى مجد أكرم لافي أثناء مروره على حاجز مقام عند مدخل المدينة الجنوبي، وذلك ضمن حصار قوات الاحتلال للمخيم لليوم السابع على التوالي.

وقالت وكالة أنباء فلسطين "وفا" إن الجيش الإسرائيلي أطلق وابلا من قنابل الصوت والغاز المُدمع باتجاه مركبات المواطنين، قبل أن يتمركز قرب مدخل مخيم عقبة جبر جنوبي المدينة.

إصابة 3 فلسطينيين

وفي سياق متصل، أصيب اليوم الجمعة 3 فلسطينيين بجروح وعشرات بحالات اختناق، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية وطبية بأن جيش الاحتلال استخدم الرصاص المعدني والغاز المسيل للدموع لتفريق مسيرات أسبوعية في مواقع متفرقة بالضفة المحتلة.

كما أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة بيت دجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرقي نابلس.

رد فلسطيني صارم

في وقت من الشهر الماضي، قررت الرئاسة الفلسطينية، وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل والتوجه فوراً إلى مجلس الأمن تحت الفصل السابع، مع استكمال إجراءات الانضمام إلى المنظمات الدولية، وذلك رداً على اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية محافظة جنين بعملية عسكرية وقتلها 9 فلسطينيين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن القيادة الفلسطينية قررت اعتبار أن التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي "لم يعد قائماً اعتباراً من الآن".

جاء ذلك، في بيان صدر عن اجتماع طارئ عقدته القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث تداعيات العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين، والتي وصفها البيان بـ"المجزرة"، وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلالها 9 فلسطينيين فضلاً عن تسببها بإصابة العشرات.

وقررت القيادة الفلسطينية، وفقاً للبيان الذي تلاه الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة خلال مؤتمر صحفي "التوجه الفوري لمجلس الأمن الدولي لتنفيذ قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الفصل السابع ووقف الإجراءات أحادية الجانب".