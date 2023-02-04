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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالتزامن مع أزمة المنطاد.. الصين تعلق على علاقاتها مع روسيا

الخارجية الصينية
الخارجية الصينية

أكدت الصين اليوم، السبت، استعدادها العمل مع روسيا لتحقيق تقدم جديد في العلاقات الثنائية في العام الجديد، وذلك وفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية الصينية في بيان لها.

وقالت الخارجية الصينية، في بيان لها عقب زيارة نائب وزير الخارجية الصيني ما تشاو تشو لروسيا: «الثقة السياسية المتبادلة بين بكين وموسكو تتعمق باستمرار، والتعاون في مختلف المجالات يتطور باطراد، والتعاون الدولي يوثق».

وأضافت الخارجية الصينية: «إن بكين مستعدة للعمل مع موسكو على التنفيذ الصادق للتوافق الهام الذي توصل إليه رئيسا الدولتين وتعزيز التقدم الجديد في العلاقات الثنائية في العام الجديد».

وكان نائب وزير الخارجية الصيني قد قام بزيارة إلى روسيا يومي 2 و3 فبراير، حيث التقى بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، كما التقى نائبي وزير الخارجية سيرغي فيرشينين وأندريه رودنكو.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي ونظيره الصيني أكدا خلال لقائهما أمس، الجمعة، السعي المتبادل للتطوير التدريجي للعلاقات الروسية الصينية، وبحثا آفاق توسيع العلاقات الثنائية في عام 2023.

وزير الخارجية الصيني الخارجية الصينية وزير الخارجية الروسي لافروف روسيا

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