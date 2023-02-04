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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على أسعار الذهب اليوم السبت.. فيديو

اسعار الذهب
اسعار الذهب

قدمت الإعلامية رشا مجدي ، تقرير فيديو، عن  أسعار الذهب، اليوم السبت  4-2-2023، عبر برنامجها “صباح البلد” و المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.
 

أسعار الذهب اليوم 
 ويهتم العديد من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي، حيث أن الذهب يُعد من أهم المعادن الموجودة حاليًا، كما أن المعدن الأصفر يستخدم في أكثر من شيء، حيث يستخدمه بعض المواطنين للحفاظ على النقود، خاصة في وقت انخفاض قيمتها، كما يستخدمه البعض الآخر في الاستثمار أو الادخار، علاوة على أن معظم المواطنين يشترون الذهب في حال الزواج كمهر للزوجة.

ومن خلال التقرير التالي  وعبر موقع “صدى البلد”، نوضح لكم أسعار الذهب بمختلف أنواعه في مصر اليوم، في أسواق الصاغة.   

سجل سعر الذهب اليوم
سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2000 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1750 جنيها.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1500 جنيه للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 14000 جنيه.


 

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