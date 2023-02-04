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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مثلي الأعلى محمد عبدالوهاب| فاروق محمد موهبة غنائية واعدة|شاهد

المطرب فاروق محمد
المطرب فاروق محمد

عرض برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية صدى البلد ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي تقريرا عن المطرب فاروق محمد الموهبة الفنية الواعدة .

وقال محمد فاروق ، والد المطرب فاروق محمد ، إن الموهبة ظهرت عند ابنه في مرحلة المدرسة ، موضحا :" كان بيدندن مع نفسه في المدرسة ، والمدرسة قالت أن الولد صوته حلو ودخل الاذاعة المدرسية ، وتم ترشيحه في المسابقات " .

وتابع والد المطرب فاروق محمد ، أنه عندما شعر بثقل موهبة ابنه اشترك له في المركز الثقافي بالجيزة .

وقال المطرب فاروق محمد ، إن مثله الأعلى محمد عبد الوهاب ، ومحمد فوزي ، وأم كلثوم .

فاروق محمد برنامج صباح البلد الكاتب الصحفي أحمد حمدي توك شو

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