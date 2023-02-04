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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: برنامج تكافل وكرامة حقق نجاحات كبيرة باعتراف المنظمات الدولية

النائبة دينا أحمد
النائبة دينا أحمد إسماعيل

اعتبرت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب تصريحات برافين أجراوال ممثل برنامج الأغذية العالمى المقيم فى مصر التى أشاد فيها ببرنامج المساعدات الاجتماعية "تكافل وكرامة" بمثابة دليل واضح على نجاح سياسات الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.

وأشادت " إسماعيل " فى بيان لها أصدرته اليوم، بتصريحات المسئول الأممى التى أكد فيها أن مصر وصلت لعدد أكبر من المساعدات للفئات المستضعفة والعمل فى مناطق جديدة لم نكن نعمل بها من قبل.

وأضافت أن المئول الأممي أوضح أنه من اهم المستجدات فى عمل البرنامج بسبب جائحة كورونا هو تقديم مساعدات للعمالة الغير منتظمة والوصول إلى 2 مليون شخص بالمساعدات خلال جائحة كورونا وذلك من خلال التعاون مع وزارتى التضامن الاجتماعى والتنمية المحلية وتوصيل هذه المساعدات من خلال منظومة وطنية موجودة بالفعل وهى " تكافل وكرامة " للوصول إلى المستحقين بطريقة صحيحة وسريعة ومؤثرة.

ووجهت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل التحية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على نجاحاتها الملموسة فى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ووضع استراتيجية طويلة الأمد ورؤية كاملة لضمان عدم استبعاد أى شخص ليعيش حياة كريمة خالية من الفقر.

كما أشادت ببرنامج تكافل وكرامة باعتباره أكبر برنامج وطني للتحويلات النقدية في المنطقة وذلك باعتراف العديد من المنظمات الدولية التى أكدت حرصها على دعم جهود الحكومة المصرية فى الحماية المجتمعية

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب الحكومة المصرية جائحة كورونا التضامن الاجتماعي

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