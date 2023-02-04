اختطاف فتاة عراقية في ليبيا ..وتدخل عاجل من الخارجية

أعلنت وزارة الخارجية العراقية متابعتها باهتمام مع السلطات الليبية للتعرف على مصير فتاة عراقية اختطفت في طرابلس.

وفي سياق اخر؛ أعلنت وزارة الخارجية العراقية، في وقت سابق ، تعليق مؤقت للعمل القنصلي لسفارتها في أوكرانيا بسبب التصعيد العسكري الأخير هناك.

وكانت قد أعلنت كلّ من أوكرانيا وروسيا أن معركة "شرسة" تهزّ مدينة فوجليدار التي تحاول القوات الروسية دخولها في شرق أوكرانيا، فيما تؤكد أوكرانيا أن الروس "يبالجون" في وصف انتصاراتهم.

وأكّد رئيس جمهورية دونيتسك الانفصالية في أوكرانيا، دينيس بوشيلين ليلًا أنه "يتوقع وصول أنباء جيدة" من مدينة فوغليدار التي كان يسكن فيها نحو 15 ألف شخص قبل بدء الغزو.

وقال لوكالة "ريا نوفوستي" للأنباء "إن تطويق المدينة وتحريرها المقبل سيحلان بعض الأمور"، مؤكدًا أن الانتصار قد يسمح "بتغيير ميزان القوى على الجبهة" من خلال فتح الطريق أمام هجوم على بلدات بوكروفسك وكوراخوفي.