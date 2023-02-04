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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخصائي نفسي: علاقة الأب بابنته يجب أن تتسم بالثقة

صدى البلد

قالت الدكتورة سهام حسن أخصائي نفسي وتعديل سلوك أطفال، إن علاقة الأب وبناته، لابد وأن تتسم بالثقة حتى تأمن البنت لسرد تفاصيل يومها وعلاقتها مع والدها .

وأضافت سهام حسن ، خلال لقائها في برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي إم سي الفضائية ، أن في حالة أن المراهق ولد يتم التعامل معه بشكل يعكس علاقة الصداقة  اكثرمن علاقة  أب وابنه أو علاقة ندية وخاصة عندما يقوم المراهق برفع صوته يتم الرفض من الأب لهذا السلوك من خلال وقف مؤقت للنقاش إلى أن يهدأ الأبن بدون تعنيفه والطلب منه بشكل مباشر بالتحدث بشكل لائق .

وتابعت أن الأولاد في هذه المرحلة دائما ما يتشبسون بفكرة إثبات الوجود من خلال معارضة تعاليم الأب والأم وهنا يأتي دور الحمكة لأن أعلان التحدي من قبل الأب أو الام يشير بالخسارة الفادحة للوالدين من ناحية العلاقة بالمراهق ومن ناحية اخرى شخصية المراهق التي ستتسم بالحدة، بالإضافة إلى تجنب الجفا بمعنى عدم التخاصم مع أولادنا مدد طويلة لأن ذلك يؤدي إلى تأقلمهم مع هذه الحالة كما يجب على الوالدين  إعطاء أولادهم  فرصة لإثبات الذات.

مراهق ابنة علاقة الصداقة شروط الاولاد

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