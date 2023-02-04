تحرير 188 محضرا بالمنوفية وضبط أرز مجهول المصدر

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تحرير 188محضر تمويني بنطاق المحافظة وضبط 2 طن علف دواجن ، وأكثر من نصف طن أرز حر مجهولي المصدر ، خلال الحملات التفتيشية التي شنتها اليوم مديرية التموين والتجارة الداخلية بأرجاء المحافظة ، مؤكداً استمرار شن الحملات التموينية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية لمتابعة توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين .

وأوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الحملات أسفرت عن تحرير محضرين جنح ضد مسئولي محلات لتجارة السلع الغذائية أحدهما ببندر الشهداء ، والآخر بناحية ميت برة بقويسنا لحيازتهم كمية قدرها 517 كيلو أرز حر مجهول المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بهدف البيع بأزيد من السعر الرسمي ، كما تم تحرير محضر جنح سرس الليان ضد صاحب محل لتجارة الأعلاف لحيازته كمية قدرها 2 طن أعلاف دواجن مجهول المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بهدف البيع بأزيد من السعر الرسمي .