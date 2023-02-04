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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 188 محضرا بالمنوفية وضبط أرز مجهول المصدر

حملات تموينية
حملات تموينية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تحرير 188محضر تمويني بنطاق المحافظة وضبط 2 طن علف دواجن ، وأكثر من نصف طن أرز حر  مجهولي المصدر ، خلال الحملات التفتيشية التي شنتها اليوم مديرية التموين والتجارة الداخلية بأرجاء المحافظة ، مؤكداً استمرار شن الحملات التموينية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية لمتابعة توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار  واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين .

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وأوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الحملات أسفرت عن تحرير محضرين جنح ضد مسئولي محلات لتجارة السلع الغذائية أحدهما ببندر الشهداء ، والآخر  بناحية ميت برة بقويسنا لحيازتهم كمية  قدرها 517 كيلو أرز حر مجهول المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بهدف البيع بأزيد من السعر الرسمي ، كما تم تحرير محضر جنح سرس الليان ضد صاحب محل لتجارة الأعلاف لحيازته كمية قدرها 2 طن أعلاف دواجن مجهول المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بهدف البيع بأزيد من السعر الرسمي .

التموين المنوفية الحملات التفتيشية محافظ المنوفية ضبط الأسعار وزارة التموين السلع الغذائية

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