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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. الأوقاف تفتتح المسابقة العالمية للقرآن.. الأزهر يحتفل باليوم العالمي للإخوة الإنسانية

افتتاح المسابقة العالمية
افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة، التي تهم كثير من المسلمين، كما نشر الموقع تغطية حية لافتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم، ونشاط الأزهر في معرض الكتاب، نبرز أهم هذه الأخبار في النشرة الدينية.

 

بث مباشر| بحضور وزير الأوقاف.. افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم
 

فى ذكرى وفاته.. القارئ راغب مصطفى غلوش حفظ القرآن مبكرا..وجاب بصوته دول العالم
 

بث مباشر.. احتفال الأزهر باليوم العالمي للأخوة الإنسانية في جناحه بمعرض الكتاب
 

اليوم العالمي للأخوة الإنسانية.. فكرته ولماذا يحتفل الزعماء به؟
 

عضو قافلة الأزهر الطبية: نستخدم أحدث الأدوات لرفع العبء عن المرضى
 

الأزهر يطبع وثيقة الأخوة الإنسانية بطريقة برايل.. صور
 

حكم إخراج الطعام صدقة على روح الميت.. دار الإفتاء ترد
 

هل رفع الأيدي في الصلاة يكون خلال كل ركعة؟.. دار الإفتاء ترد
 

النشرة الدينية الأزهر معرض الكتاب المسابقة العالمية للقرآن الفتاوى المهمة الأخبار الدينية

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