بث مباشر.. احتفال الأزهر باليوم العالمي للأخوة الإنسانية في جناحه بمعرض الكتاب

نظم الأزهر الشريف احتفالية كبرى، بجناحه في معرض القاهرة الدولي للكتاب، للاحتفاء باليوم العالمي للأخوة الإنسانية، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر 2020، ليصبح ذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية في ٤ فبراير؛ يوما للأخوة الإنسانية، كوسيلة لتعزيز المزيد من التسامح والأخوة والسلام.

ويقدم جناح الأزهر، حاليا احتفالية كبرى عن وثيقة الأخوة الإنسانية بعنوان" الأديان والحوار من أجل التعايش والسلام"، كما يشارك قطاع المعاهد الأزهرية بمخطوطات تعريفية عن أهمية وأهداف الوثيقة وعروض مسرحية وفنية وأناشيد، بالإضافة إلى إصدارات ومطبوعات عن وثيقة الأخوة الإنسانية بمنفذ بيع الكتب، كما تشارك مجلة نور بمسابقات للتعريف بالوثيقة، كما يتم عرض فيلم وثائقي لشيخ الأزهر وبابا الڤاتيكان يبرز جهودهما في طريق السلام ومنها توقيع الأخوة الإنسانية، في الشاشة الرئيسة وبانورما الأزهر.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام السابع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

جناح الأزهر في معرض الكتاب

جناح الأزهر في معرض الكتاب

جناح الأزهر في معرض الكتاب

جناح الأزهر في معرض الكتاب

جناح الأزهر في معرض الكتاب

جناح الأزهر في معرض الكتاب

جناح الأزهر في معرض الكتاب

جناح الأزهر في معرض الكتاب