مفاجأة 2023.. حملة إزالة الستات والرجالة في المنوفية تشعل السوشيال ميديا.. صور

انتشرت في شوارع مدينة شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، لافتات أثارت الجدل الواسع بما تحتويه من مضمون غامض وغريب، إذ حملة اللافتات عبارة « حملة إزالة للستات والرجالة»، وبدأ الجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتسائلون عن معنى هذه الجملة غير المفهومة.

حملة إزالة للستات والرجالة

فوجئ الجميع بالقرب من معهد الكبد القومي في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية بانتشار لافتة كبيرة الحجم، سوداء اللون على أحد جانبي طريق عام، مكتوب عليها بخط أصفر اللون « مفاجأة 2023 - حملة إزالة للستات والرجالة»، وأخرى زرقاء اللون مكتوب عليها « قرار إزالة هيريحك ع الأخر.. حملة إزالة تفرح المنايفة.. عايز تزيل قول زيل».

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل والسخرية على نطاق واسع، وتوقع البعض أنها حملة دعائية لطبيب تخسيس اختار طريقة غريبة وصادمة لتحقيق الانتشار بسرعة.

تفاعل السوشيال ميديا مع صور اللافتات المنتشرة

تداولت العديد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورًا لتلك اللافتات الغريبة المنتشرة، مسببه حالة من الجدل الواسع، حيث علق البعض قائلين:

هايلغوا الجنس البشري في مصر؟؟!

زيل على بركة الله

استظراف في الماركتنج مش عايز

ممكن مركز تخسيس وتجميل

انا مع الإبادة الشاملة

موافقين نشترك في الحملة ونزيل الرجالة كلها من ع الكوكب ويبقى كوكب للبنات بس ونسميه زمردة وندهنه بينك ونلبس الفساتين براحتنا

تحرك المحافظة لإزالة اللافتات

وبمجرد أن علمت الجهات المسئولة في محافظة المنوفية، تحركت على الفور لمعاينة موقع تلك اللافتات الغريبة المُعلقة بالقرب من معهد الكبد القومي بشبين الكوم، وإزالتها وتوجيه إنذار للشركة المسئولة.