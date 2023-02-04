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قنوات مفتوحة تنقل كأس العالم للأندية

قنوات تنقل كأس العالم للأندية مجانا ومعلومات عن سيانل منافس الأهلى.. فيديو

مذيعة صدي البلد رينال
مذيعة صدي البلد رينال عويضة

قدمت مذيعة صدي البلد “رينال عويضة” تغطية إخبارية عن قنوات تنقل مباريات كأس العالم للأندية مجانا ومعلومات عن المنافس الأمريكي للأهلى . 
 

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لخوض مباراة قوية أمام نظيره فريق سياتل الأمريكي فى إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقام حاليا فى المغرب.

ويأمل النادي الأهلي إلى تجاوز عقبة فريق سياتل والوصول  لدور نصف نهائى بطولة كأس العالم للأندية، بينما يسعى فريق سياتل الأمريكي لتحقيق انتصار فى أول ظهور له فى بطولة كأس العالم للأندية بعد تأهله للمونديال بعد حصده كأس الكونكاكاف.

وعن موعد المباراة فتقام اليوم السبت 4 فبراير في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً فى مونديال الأندية المقام فى المغرب.

وتنقل مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي  شبكة قنوات SCC السعودية عبر شاشاتها، وتنقل المباراة أيضاً القناة الرياضية المغربية الأرضى.

وأعلنت قناة AEA العراقية أنها ستذيع مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي لتكون القناة الوحيدة عبر القمر الصناعي نايل سات.

ويقع المقر الرئيسي لمنافس الأهلي في المباراة نادي سياتل الأمريكي في العاصمة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وتأسس نادي سياتل الأمريكي عام 1974 حتى عام 1983 وأعيد تأسيسه عام 2007.

يقود المدرب الأمريكي المخضرم بريان شميتزر فريق سياتل، والذي يعد واحدًا من أساطير النادي، لاعبًا ثم مدرب مساعد إلى أن أصبح مدربًا للفريق.

وحَقق نادي سياتل الأمريكي دوري أبطال الكونكاكاف الانتصار على غريمه بوماس أونام المكسيكي، بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة دون رد، وبهذا اللقب، يصبح الفريق الأمريكي الأول، الذي يتمكن من الحصول عليه منذ انشائها للمرة الأولى عام 2008 الماضي.

أما ترتيب فريق سياتل في الدوري الأمريكي فلم تبدأ منافسات النسخة الجديدة من الدوري الأمريكي للمحترفين حتى الآن إلا أن فريق سياتل ساوندرز احتل المركز 11 في ترتيب المنطقة الغربية في آخر نسخة.

ولم يفز فريق سياتل ساوندرز منذ 11 سبتمبر من عام 2022 حيث خاض منذ ذلك الحين 6 مباريات خسر في ثلاثة منها وتعادل في مثلها.

أما النادي الأهلي فأكد أحمد الهواري الناقد الرياضي، أن المدير الفني للنادي الأعلي قرر مشاركة نفس تشكيل المباراة السابقة، لافتا إلى أن الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد شريف في خط الهجوم.

وأكد الهواري أيضاً أن محمود عبد المنعم كهربا يحق له المشاركة في المباراة مع النادي الأهلي، وبالتالي لديه فرصة قوية للظهور في ملعب المباراة أمام ستايل في ربع نهائي كأس العالم للأندية، ولفت إلى أن لم يصدر أي حكم بإيقاف كهربا، واللاعب كهربا موجود في حسابات النادي الأهلي.

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