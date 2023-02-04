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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطار القاهرة.. ضبط حقن لتجميل البشرة مهربة من دبي مع راكب

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة محمود عبد النبي عباس مدير الادارة بالإنابة من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة  رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 ولائحته التنفيذيه رقم  430 لسنة2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118/ لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الإمارات على رحلة الخطوط الجوية الإماراتية القادمة من دبي اشتبه محمد محمود مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظرا لكثرة حقائبه وارتباكة الشديد .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة خالد عبد الرحمن مأمور الفحص وأحمد الشريف فتلاحظ وجود كمية من الأدوية (الحقن ) داخل حقائبه .

وبالعرض على أحمد محمد فوزي مدير إدارة الحركة قرر تكليف إسلام ماهر ومحمود عبد المطلب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ١٣٩ حقنة مرقوم عليها hyamax plus خاصة بتجميل البشرة مخبأة بين طيات الملابس  

قرر مصطفي الجندي مدير الإدارة الأولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم ٦ لسنه ٢٠٢٣ بعد العرض علي د . أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك  بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركيه والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

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