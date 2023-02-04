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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس وزراء رومانيا يزور المتحف القومي للحضارة المصرية

رئيس وزراء رومانيا
رئيس وزراء رومانيا في المتحف القومي للحضارة

استمرارا لسلسلة الزيارات الرسمية من كبار الشخصيات والمسئولين من الدول الأجنبية و العربية التي يشهدها المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، استقبل المتحف " نيكولاي تشوكا" رئيس وزراء جمهورية رومانيا والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارته الرسمية الحالية إلى مصر .

و قد حضر الزيارة فلورين ماريان سباتارو، وزير الاقتصاد بجمهورية رومانيا والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، و"ميهاي ستيفان ستوبارو" سفير جمهورية رومانيا بالقاهرة.

وكان في استقبال رئيس وزراء جمهورية رومانيا والوفد المرافق له، الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف حيث رحب بهم ،وقدم لهم نبذة عن الموقع الفريد للمتحف وتاريخه ودوره الثقافي والمجتمعي، كما قدم لرئيس الوزراء هدية تذكارية.

ثم اصطحبهم الأستاذ سيد أبو الفضل المشرف على قاعات المتحف في جولة داخل المتحف شملت قاعات العرض المركزي والمومياوات الملكية والنسيج المصري، وقدم لهم شرحًا وافياّ عن المتحف وتاريخ إنشائه وما يضمه من مقتنيات أثرية فريدة تحكي تاريخ الحضارة المصرية العريقة على مر العصور.

وخلال الجولة، أعرب رئيس وزراء جمهورية رومانيا عن إعجابه بالمتحف، والذي يبرز مكانة مصر الحضارية من خلال الكنوز الأثرية المعروضة به والتي تكشف عن تطور الحياة المصرية والتراث المصري عبر العصور، وأسلوب عرضها المتميز وخاصة قاعة المومياوات .
كما حرص رئيس وزراء جمهورية رومانيا على تدوين كلمة في دفتر زيارات المتحف أعرب خلالها عن امتنانه لحسن الاستقبال داخل المتحف وانبهاره بالحضارة المصرية العريقة.
 

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رئيس وزراء جمهورية رومانيا المتحف القومي للحضارة بالفسطاط المتحف القومي للحضارة رومانيا مصر

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