التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية

انتهت أحداث الشوط الأول بين الأهلي وسياتل ساوندرز بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمعهما حالياً على ملعب ابن بطوطة ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

وبدأ الأهلي المباراة هادئاً من خلال التمريرات القصيرة بين اللاعبين فى وسط الملعب.

وسدد ألبرت لاعب سياتل، كرة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الأهلي في الدقيقة 13.

وجاءت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح فريق سياتل سددها المهاجم بعد خروج الشناوي من مرماه لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو ومحمود كهربا.