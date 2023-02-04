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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بابا الشغلانة | تعليق ناري من إبراهيم فايق بعد تأهل الأهلي بمونديال الأندية

إبراهيم فايق
إبراهيم فايق

احتفل الإعلامي الرياضي، إبراهيم فايق، لاعب الزمالك السابق بفوز النادي الأهلي على سياتل ساوندرز بطل أمريكا والتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وكتب إبراهيم فايق من خلال حسابه الشخصي على تويتر :" مبروووووك يا أهلي يا مشرفنا 👏.. الليلة أهلاوية 🦅 بقى في جمهور التالتة.. شوية شغل عالي ان شاء الله 🔥💥 
‏نطلع بقى هاشتاج ⁧‫#بابا_الشغلانة


أحرز الأهلي هدف التقدم في شباك سياتل ساوندرز من عمر الشوط الثاني في اللقاء الذي جمعهما الليلة على ملعب ابن بطوطة ضمن منافسات كأس العالم للأندية المقامة بالمغرب.

وجاء هدف الأهلي في الدقيقة 88 عن طريق محمد مجدي أقشة.

وبدأ الأهلي المباراة هادئاً من خلال التمريرات القصيرة بين اللاعبين فى وسط الملعب.

وسدد ألبرت لاعب سياتل، كرة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الأهلي في الدقيقة 13.

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