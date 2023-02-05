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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدير الكرة السابق للزمالك: سددنا في فترتنا 13 مليون جنيه مديونيات

مرتضي منصور
مرتضي منصور

أكد حسين السيد مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، أن مديونيات النادي لدى اتحاد الكرة التي وصلت إلى ما يقرب من 70 مليون جنيه، بسبب رسوم قيد ورسوم تنمية.

وتابع حسين السيد خلال مداخلة هاتفية مع أمير هشام عبر برنامج "+90" على قناة النهار: "لجنة حسين لبيب، استلمت النادي بقيمة 59 مليون جنيه، ووصلت عقود اللاعبين إلى 240 مليون جنيه".

وأضاف حسين السيد: "سددنا في فترتنا حوالي 13 مليون و 300 ألف جنيه، وخفضنا وقتها المديونية ونجحنا في وصولها إلى 50 مليون جنيه تقريبًا".

واستطرد مدير الكرة السابق: "عند تطبيق رسوم التنمية صنعت أزمة بين اللاعبين، خاصةً أننا كنا نخصم من عقودهم، وراسلنا الشئون القانونية، وحصلنا على خطاب من الضرائب بعدم أحقية اتحاد الكرة في تحصيل رسوم التنمية من اللاعبين، وذهبت إلى اتحاد الكرة من أجل التسوية".

واختتم: "أزمة القيد تعود لأسباب كثيرة، واتحاد الكرة طالب بجدولة مستحقات الأندية، ولكن الزمالك تأخر في السداد والمجلس تخيل أن يضغط على الجبلاية في آخر الوقت".

حسين لبيب مرتضى منصور نادي الزمالك الزمالك قناة النهار

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