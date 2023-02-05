ما هي فتنة الممات وكيفية العصمة منها؟ علي جمعة يجيب

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن فتنة الممات وكيفية العصمة منها.

وقال علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن فتنة الممات هي العقيدة التي نعتقدها، وهي أن هناك حساب وبعد الموت يوم الدين وأن هناك ثوابا وعقابا.

وأضاف، أن هذا التصور، ليس فكرة بشرية وإنما هو حقيقة، والفتنة فيها، وهي فتنة الممات، أن يعتقد أحدهم أنه ليس هناك حساب أو أنه ليس هناك قيامة أو ليس هناك جنة ولا نار، لأن هذا التصور الذي جاءت به الشريعة تأمرنا بالإيمان به ، يؤثر في سلوك الإنسان.

وأشار إلى أن الشخص الذي لا يؤمن بوجود الجنة ولا النار، فسلوكه بطبيعة الحال سيكون عبثيا ، مرة صالح ومرة ضار ولا يوجد رابط في حياته.

أما الرجل المؤمن، تجده حين يفعل المعصية يتذكر أن هذا أمر يغضب الله وعليه حساب وعقاب ، فيرجع عن فعله ويتركه، فهنا الإيمان أثر في سلوكه بالإيجاب لا السلب.

وأكد أن الله تعالى أرشدنا إلى الحل وكيفية العصمة، فقال الله (فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ) فالذكر يعصم من هذه الأمور ، فكثرة الذكر تجلب اليقين والطمأنينة والشعور بالأمن والأمان.